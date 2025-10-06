ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός «αντάλλαξαν» φανέλες σε ένα παιχνίδι που θύμισε... Λονδίνο

Ο ΠΑΟΚ πήρε τεράστια νίκη υπέρ του Ολυμπιακού στην καυτή Τούμπα με 2-1 πραγματοποιώντας την απόλυτη ανατροπή για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι «ερυθρόλευκοι» πάτησαν καλύτερα στο πρώτο μέρος του ντέρμπι, μετατρέποντας την υπεροχή τους σε γκολ με τον Τσικίνιο στο 22'.

Σε ένα παιχνίδι, ωστόσο, που η ομάδα του Μεντιλίμπαρ φαινόταν να μην έχει ιδιαίτερα προβλήματα, ο «Δικέφαλος» βγήκε πεισμωμένος από τα αποδυτήρια και χτύπησε δις στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 63' ο Τάισον έφερε το ματς στα ίσια, από τραγικό λάθος του Ορτέγκα που γλίστρησε, ενώ λίγο αργότερα στο 75' ο Ζίβκοβιτς ευστόχησε από τα 11 βήματα, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ. Πως και γιατί φτάσαμε σε αυτή την μεγάλη ανατροπή, θα επιχειρήσουμε να εξηγήσουμε στις παρακάτω γραμμές...

Οι Πειραιώτες συνεχίζουν να... πετούν ημίχρονα και ο ΠΑΟΚ που κάποια στιγμή θα τα έβαζε

Για ακόμη μια φορά ο Ολυμπιακός «πέταξε» ένα ημίχρονο. Κι όσο περίεργο και αν μοιάζει δεν αναφέρομαι στο δεύτερο όπου ο «Δικέφαλος του Βορά» κυριάρχησε, αλλά στο πρώτο. Ναι, στο ημίχρονο που ο Ολυμπιακός πήγε στην ανάπαυλα με το σκορ (0-1) υπέρ του. Στο πρώτο ημίχρονο που οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν χώρους και κυριάρχησαν σε μεγάλο βαθμό είχαν 5 σουτ με μόλις μια μεγάλη ευκαιρία, το γκολ. Οι γηπεδούχοι στο δεύτερο ημίχρονο εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός και παρουσίασαν μια καλύτερη εικόνα με 3 μεγάλες ευκαιρίες (οι δύο στα δίχτυα) έναντι... καμίας του Ολυμπιακού.

Ο ΠΑΟΚ, εδώ και πολλά παιχνίδια παρουσίαζε μια δυστοκία που όμως δεν ανησυχούσε κανέναν στο στρατόπεδο των «ασπρόμαυρων». Κι αυτό γιατί οι ευκαιρίες που δημιουργούσε ήταν καλές, αλλά έπεφταν πάνω σε τοίχο και... ατυχία. Κάποια στιγμή, η τύχη της ομάδας του Λουτσέσκου θα γύριζε κι αυτό έγινε σε ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι.

Το παιχνίδι θύμισε Λονδίνο με μία τεράστια διαφορά

Το καλό για τους φιλοξενούμενους είναι πως ο Μεντιλίμπαρ δεν κρύφτηκε πίσω από δικαιολογίες και κούραση. Το αν οι επιλογές του ήταν καλές ή κακές είναι κάτι που ξέρει μονάχα ο ίδιος και όχι εμείς που πάντα κρίνουμε εκ του αποτελέσματος.

Ο ΠΑΟΚ θύμισε στον Ολυμπιακό το βράδυ στο Emirates. Εκεί, ο Ολυμπιακός δημιούργησε ένα τσουβάλι από ευκαιρίες και δεν τις εκμεταλλεύτηκε. Και πάλι «πέταξε» ένα ημίχρονο και πάλι τα γκολ προήλθαν από δικά του λάθη. Η μεγάλη διαφορά είναι πως απέναντι στον ΠΑΟΚ δεν μετουσίωσε καν σε τελικές προσπάθειες τα διαστήματα που ήταν κυρίαρχος. Οι μέχρι στιγμής χαμένοι βαθμοί για την ομάδα του Πειραιά, εντοπίζονται στην ισοπαλία της Λεωφόρου και στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Και σε ένα πρωτάθλημα όπου κάθε στραβοπάτημα μετράει, οφείλεις να δείχνεις εντός γηπέδου την κυριαρχία, ειδικά απέναντι στους ανταγωνιστές σου.