ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-1: Ο ψυχωμένος «δικέφαλος» τα έφερε όλα... Τούμπα

Ο ΠΑΟΚ πήρε τεράστια νίκη υπέρ του Ολυμπιακού στην καυτή Τούμπα με 2-1 πραγματοποιώντας την απόλυτη ανατροπή για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι «ερυθρόλευκοι» πάτησαν καλύτερα στο πρώτο μέρος του ντέρμπι, μετατρέποντας την υπεροχή τους σε γκολ με τον Τσικίνιο στο 22'.

Σε ένα παιχνίδι, ωστόσο, που η ομάδα του Μεντιλίμπαρ φαινόταν να μην έχει ιδιαίτερα προβλήματα, ο «Δικέφαλος» βγήκε πεισμωμένος από τα αποδυτήρια και χτύπησε δις στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 63' ο Τάισον έφερε το ματς στα ίσια, από τραγικό λάθος του Ορτέγκα που γλίστρησε, ενώ λίγο αργότερα στο 75' ο Ζίβκοβιτς ευστόχησε από τα 11 βήματα, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα, αφήνοντας μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας την ΑΕΚ που έφυγε με το τρίποντο εκτός έδρας κόντρα στην Κηφισιά με 2-3. Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ με αυτή τη νίκη επέστρεψε σε νικηφόρα τροχιά μετά τα άσχημα αποτελέσματα, δίνοντας βαθμολογική ανάσα στους Θεσσαλονικείς.

Το ματς:

Σε βαρύ και συγκινητικό κλίμα εξαιτίας της επετείου των έξι «ασπρόμαυρων» φιλάθλων που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη πριν 26 χρόνια, ξεκίνησε το ντέρμπι της Τούμπας. Μάλιστα, αμφότερες οι δύο ομάδες κατέθεσαν στεφάνια και τριαντάφυλλα μπροστά από τη θύρα των οργανωμένων του ΠΑΟΚ, χαρίζοντας όμορφες εικόνες πριν την μεγάλη μάχη πάνω στο χορτάρι.

Eurokinissi

Υπεροχή Ολυμπιακού και νωρίς το 0-1 με Τσικίνιο

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με την ίδια ενδεκάδα που ξεκίνησε το μεσοβδόμαδο παιχνίδι κόντρα στην Άρσεναλ, είδε την ομάδα του να ανεβάζει στροφές από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα. Ένα σουτ του Ποντένσε στο 4' έξω εκτός περιοχής από την αριστερή πλευρά ήταν η πρώτη απειλή για τον Παβλένκα ενώ στην αμέσως επόμενη φάση πάνω από την μεριά του Κένι, οι «ερυθρόλευκοι» έκρυψαν την μπάλα με τον Έσε να πατάει περιοχή, να πασάρει στον Ελ Καμπί από το ύψος του πέναλτυ αλλά ο Μαροκινός έστειλε άουτ την μπάλα, χαραμίζοντας την πρώτη σημαντική ευκαιρίαν του ντέρμπι στο 6'.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να πρεσάρει και στο 9' χτύπησε ξανά την πόρτα των γηπεδούχων. Ο Ζέλσον Μαρτίνς, που έχει πιο ελεύθερο ρόλο στην επιθετική γραμμή, βρέθηκε από δεξιά-αριστερά, πάτησε περιοχή έσπασε την μπάλα στον Τσικίνιο, ο οποίος όπλισε αλλά η προσπάθεια του κόντραρε και κατέληξε κόρνερ. Από αυτή την εκτέλεση η κεφαλιά του Κοστίνια στο πρώτο δοκάρι δεν απείλησε τον Τσέχο κίπερ.

Εκμεταλλευόμενοι το δυναμικό τους ξεκίνημα, οι φιλοξενούμενοι δεν άργησαν να ανοίξουν το σκορ. Στο 22', ο Ολυμπιακός υπερφόρτωσε ξανά την αριστερή του πλευρά. Ο Ελ Καμπί αυτή τη φορά βρέθηκε στη θέση του εξτρέμ, δέχτηκε την μπάλα από τον Ορτέγκα με τους δυο να βάζουν στη «μέση» τον Άγγλο δεξιό μπακ, ο Μαροκινός πάτησε περιοχή και με ωραίο γύρισμα βρήκε τον Τσικίνιο. Ο Πορτογάλος, έπιασε ένα δυνατό σουτ με το αριστερό πόδι, με τον Παβλένκα να μην μπορώ να αντιδράσει, διαμορφώνοντας το 0-1 νωρίς νωρίς.

Eurokinissi

Αβίαστα λάθη των «ερυθρόλευκων» - Ισορρόπησε το ντέρμπι ο ΠΑΟΚ

Μετά το γκολ, ο Βάσκος κόουτς είδε την ομάδα του να προσπαθεί να διαχειριστεί το ντέρμπι, ρίχνοντας ελάχιστα τον ρυθμό του αγώνα. Ένα τραγικό λάθος του Μπιανκόν, από τον οποίο ο Μεντιλίμπαρ είχε παράπονα από την αρχή του ματς, έδωσε στον ΠΑΟΚ την πρώτη του τελική. Ο Γιακουμάκης εκμεταλλεύτηκε την κάκιστη πάσα του Γάλλου προς τον Τζολάκη, έδωσε την μπάλα στον Κωνσταντέλια που έφευγε στον χώρο αλλά το σουτ του νεαρού μεσοεπιθετικού στο 34' δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον Τζολάκη που μπλόκαρε με σχετική ευκολία.

Οι γηπεδούχοι έβγαλαν ξανά αντίδραση, στην αμέσως επόμενη φάση. Ο Κωνσταντέλιας κουβάλησε την μπάλα από αριστερά προς τον άξονα στο 36', πάσαρε στον Καμαρά ο οποίος με ένα μακρινό σουτ, ανάγκασε ξανά τον κίπερ του Ολυμπιακού να αποκρούσει σταθερά.

Η ομάδα του Πειραιά ήταν απόλυτα κυρίαρχη στο πρώτο μέρος, έχοντας επιβάλει τον ρυθμό τους ενώ έχουν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να απειλήσουν πολλές φορές την εστία του Παβλένκα. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε τις εντυπώσεις με την γεμάτη Τούμπα να αποδοκιμάζει τους παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Ρουμάνος επέλεξε να μην αλλάξει την σύνθεση της ενδεκάδας του, με τον μόνο ποδοσφαιριστή που παρέμεινε στα αποδυτήρια της Τούμπας ήταν ο Παβλένκα, οποίος έγινε αναγκαστική αλλά με τον Τσίφτση.

Ξανά στο ματς ο δικέφαλος που... έγειρε το γήπεδο

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ ισορρόπησαν το παιχνίδι στο δεύτερο μέρος με τον Ζίβκοβιτς να παίρνει αρκετές μπάλες και να συνεισφέρει στο επιθετικό παιχνίδι των γηπεδούχων, χτυπώντας κυρίως από την αριστερή πλευρά. Ωστόσο, ο Κοστίνια μαζί με την βοήθεια των υπολοίπων δεν άφησαν πολλούς χώρους για να φτιαχτούν φάσεις από την πλευρά των γηπεδούχων.

Τα αβίαστα λάθη του Ολυμπιακού ήταν ο μόνος τρόπος για τους «ασπρόμαυρους» να απειλήσουν. Μια τέτοια φάση έφερε το ματς στα ίσια στο 63'. Ο Ζίβκοβιτς έψαξε με βαθιά μπαλιά τον Τάισον στην πλάτη της άμυνας. Αρχικά, ο Ορτέγκα έβγαλε από την φάση τον Βραζιλιανό εξτρέμ ωστόσο ένα γλίστρημα από τον Αργεντίνο έβαλε ξανά στη φάση τον 37χρονο επιθετικό, ο οποίος βρέθηκε μπροστά από τον Τζολάκη τον οποίο κέρδισε με ωραίο σουτ στην απέναντι πλευρά.

Eurokinissi

Με το ματς στο απόλυτο μηδέν και το νωθρό ξεκίνημα του Ολυμπιακού, οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ βρήκαν την πρώτη του καλή στιγμή μετά το πρώτο σαρανταπεντάλεπτο. Ο Τσικίνιο πάλεψε με στην περιοχή του ΠΑΟΚ κέρδισε την μπάλα, πλάσαρα στον Ελ Καμπί. Ωστόσο, αν και ο Μαροκινός είχε όλο τον χώρο και τον χρόνο, η προσπάθειά του κατέληξε λίγο δίπλα από το κάθετο δοκάρι στο 72'.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Κωνσταντέλιας βρήκε χώρο από αριστερά και με εξαιρετική ατομική προσπάθεια «άδειασε» Μπιανκόν και Κοστίνια με τον δεύτερο μάλιστα να τον κόβει μέσα στην μεγάλη περιοχή, δίνοντας τη δυνατότητα από τον δικέφαλο να φέρει... τούμπα το ματς. Ο Ζίβκοβιτς ανέλαβε την εκτέλεση στο 75' και έβαλε σε θέση οδηγού την ομάδα του για το 2-1.

Eurokinissi

Ο ΠΑΟΚ, ωστόσο, δεν σταμάτησε την πίεση και έγινε ξανά απειλητικός. Ο Κωνσταντέλιας έκανε ξανά ένα σλάλομ από τον άξονα με τον Μπιανκόν να τον κόβει ωστόσο το διώξιμό του βρήκε πάνω στον Κοστίνια δίνοντας την δυνατότητα στον Γιακουμάκη να μπει στην φάση και κερδίζοντας ηρωικά την μάχη με τον Πιρόλα εκτέλεσε τον Τζολάκη διευρύνοντας το προβάδισμα του δικεφάλου στο 83'. Το VAR ωστόσο, υπέδειξε στον ρέφερι φάουλ του Κωνσταντέλια πάνω στον Μπιανκόν ακυρώνοντας εντέλει το γκολ.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Χαρμ Όσμερς, Ντομινίκ Σάαλ, Κριστιάν Γκίτελμαν

ΠΑΟΚ (Ρασβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα (45' Τσιφτσής), Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Καμαρά (54' Οζντόεφ), Κωνσταντέλιας (88' Ιβανούσετς), Ζίβκοβιτς, Τάισον (64' Ντεσπόντοβ), Γιακουμάκης.

Στον πάγκο: Τσιφτσής, Γκουγκεσασβίλι, Σάστρε, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μπιάνκο, Οζντόεβ, Ιβανούσετς, Χατσίδης, Ντεσπόντοβ, Μύθου.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Κοστίνια (86' Γιαζίτζι), Έσε, Γκαρθία (71' Μουζακίτης), Μαρτίνς (77' Ταρέμι), Τσικίνιο, Ποντένσε, Ελ Καμπί.

Στον πάγκο: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Μουζακίτης, Σιπιόνι, Βέζο, Καμπελά, Γιαζίτζι, Ταρέμι, Μπρούνο, Μάνσα.