Η βαθμολογία της Super League μετά την νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ολυμπιακό και το «διπλό» της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ έκανε εντυπωσιακή ανατροπή, νικώντας 3-2 την Κηφισιά στο Περιστέρι για την 6η αγωνιστική της Super League. Η Ένωση δυσκολεύτηκε απέναντι στον εκπληκτικό Ανδρέα Τεττέη, που δημιούργησε πολλά προβλήματα στην άμυνά της, ενώ έπαιξε σχεδόν όλο το δεύτερο ημίχρονο με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Ρέλβας. Παρά τις αντιξοότητες, ο Λούκα Γιόβιτς με γκολ και κερδισμένο πέναλτι στις καθυστερήσεις έδωσε τη λύση, με τον Μαρίν να ευστοχεί και να σφραγίζει τη μεγάλη νίκη που φάνταζε χαμένη.

Ο ΠΑΟΚ πέτυχε σπουδαία ανατροπή στην Τούμπα, νικώντας 2-1 τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν δυνατά και προηγήθηκαν στο 22’ με τον Τσικίνιο, δείχνοντας έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο. Ωστόσο, η εικόνα άλλαξε στο δεύτερο μέρος, με τον ΠΑΟΚ να βγαίνει αποφασισμένος από τα αποδυτήρια. Ο Τάισον ισοφάρισε στο 63’ και στο 75’ ο Ζίβκοβιτς με πέναλτι ολοκλήρωσε την ανατροπή, χαρίζοντας στους γηπεδούχους τη νίκη.

Η βαθμολογία

ΑΕΚ 16 ΠΑΟΚ 14 Ολυμπιακός 13 Λεβαδειακός 10 Άρης 10 Βόλος 9 Κηφισιά 7 Παναθηναϊκός 5 ** Ατρόμητος 5* ΟΦΗ 6* Πανσερραϊκός 5 ΑΕΛ 4 Παναιτωλικός 4 Αστέρας AKTOR 2

** Δύο ματς λιγότερα

* Ένα ματς λιγότερο