«Γολγοθάς» το πρόγραμμα του Ολυμπιακού μετά τη διακοπή - Εννιά παιχνίδια σε λιγότερο από ένα μήνα

«Φωτιά και λάβρα» το πρόγραμμα των «Πειραιωτών» μετά τη διακόπη! Τέσσερις συνεχόμενες εντός έδρας αναμετρήσεις απέναντι σε ποιοτικούς αντιπάλους, τρία ταξίδια γεμάτα... παγίδες και ένα πρόγραμμα υψηλής έντασης περιμένει τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού μετά τη διακοπή των πρωταθλημάτων λόγω εθνικών ομάδων.

Οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να αφήσουν πίσω τους την ήττα από τον ΠΑΟΚ, γεμίζοντας τις μπαταρίες τους εν όψει των ιδιαίτερα βεβαρημένων εβδομάδων, που τους περιμένουν σε Ελλάδα και Τσάμπιονς Λιγκ.

Από Τετάρτη σε Κυριακή με αναμετρήσεις υψηλών απαιτήσεων

Εννιά παιχνίδια σε τέσσερις εβδομάδες για τους πρωταθλητές Ελλάδας, τα τρία από αυτά μακριά από το στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Οι «ερυθρόλευκοι» θα ταξιδέψουν αρχικά στη Λάρισα για να αντιμετωπίσουν την τοπική ΑΕΛ Novibet (18/10) και στη συνέχεια θα μεταβούν στη Βαρκελώνη για τη σπουδαία εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Μπαρτσελόνα (21/10).

Επιστροφή από τη Βαρκελώνη με ντέρμπι

Το δύσκολο ταξίδι στην Ισπανία, διαδέχεται το μεγάλο ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ. Η 26η Οκτωβρίου αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι προμηνύεται να γεμίσουν το «Καραϊσκάκης».

Τρεις ημέρες αργότερα (29/10), στο ίδιο γήπεδο, οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν για το θεσμό του κυπέλλου, τον ΝΠΣ Βόλος και το Σάββατο (01/11) ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Άρη για το πρωτάθλημα.

Αϊντχόφεν και στο βάθος... Κηφισιά

Οι «Πειραιώτες» θα παραμείνουν στο λιμάνι, όπου και θα βρούνε απέναντι τους την πρωταθλήτρια Ολλανδίας, Αϊντχόφεν για τη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ (04/11). Ο κύκλος των δύο αναμετρήσεων ανά εβδομάδα κλείνει, τέλος, με την «επικίνδυνη» έξοδο των «ερυθρολεύκων» κόντρα στη μαχητική Κηφισιά (09/11).

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού μέχρι τις 9 Νοεμβρίου

18/10 ΑΕΛ Novibet–Ολυμπιακός / Super League

21/10 Μπαρτσελόνα–Ολυμπιακός / Champions League

26/10 Ολυμπιακός–ΑΕΚ / Super League

29/10 Ολυμπιακός–Βόλος / Κύπελλο Ελλάδας Betsson

1/11 Ολυμπιακός–Άρης / Super League

4/11 Ολυμπιακός–Αϊντχόφεν / Champions League

9/11 Κηφισιά–Ολυμπιακός / Super League