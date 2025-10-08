Όλο το Big-4 στο κόλπο για τον Τεττέη - Το διπλό προβάδισμα του Ολυμπιακού

Ο Ανδρέας Τεττέη δεν τα σπάει φέτος μόνο μέσα στα γήπεδα της Super League. Σπάει και τα... κινητά τηλέφωνα των ανθρώπων της Κηφισιάς, καθώς μετά τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος αποτελεί πλέον στόχο όλου του Big-4!

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του Athletiko Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός έχουν ήδη στείλει μηνύματα προς τη διοίκηση του συλλόγου των Βορείων Προαστίων, προκειμένου να διερευνήσουν τις πιθανότητες μεταγραφής του 24χρονου επιθετικού, τον Λουκάκου της Ελλάδας όπως κάποιοι έσπευσαν -εύστοχα- να βαπτίσουν λόγω του τρόπου που αγωνίζεται και θυμίζει... οδοστρωτήρα.

Η σειρά με την οποία τοποθετήθηκαν οι ομάδες του Big-4 στην προηγούμενη παράγραφο δεν είναι τυχαία. Εχουν μπει με τη χρονική σειρά που «ενόχλησαν» τους αρμόδιους της Κηφισιάς μεταφέροντας το ενδιαφέρον τους για τον Τεττέη και θέλοντας να προσεγγίσουν τις προθέσεις του Χρήστου Πρίτσα για μια ενδεχόμενη μεταγραφή, είτε για τον Γενάρη είτε για το προσεχές καλοκαίρι.

Πρώτος έσπευσε να στείλει σινιάλο ο Ολυμπιακός, μετά από την εξαιρετική του εμφάνιση στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι και το πρώτο θεωρητικό πλεονέκτημα των περσινών νταμπλούχων στην υπόθεση, καθώς μέχρι τώρα δεν έχει γίνει επίσημες προτάσεις από πουθενά. Βρισκόμαστε στη φάση της διερεύνησης προθέσεων, με τον ισχυρό άντρα της Κηφισιάς να μην έχει ανοίξει τα χαρτιά του, αλλά να είναι δεδομένο ότι δεν θα καθίσει στο τραπέζι της συζήτησης για λιγότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ, συν ποσοστό μεταπώλησης.

Μετά τον Ολυμπιακό έγινε κρούση από τον ΠΑΟΚ, ακολούθησε η ΑΕΚ, ενώ τις τελευταίες ώρες, επέστρεψε διακριτικά στη διεκδίκηση και ο Παναθηναϊκός που θα μπορούσε να τον πάρει και το καλοκαίρι, αλλά τότε οι αρμόδιοι του συλλόγου κινήθηκαν προς άλλες κατευθύνσεις. Είναι γνωστό, άλλωστε, πως ο Χρήστος Πρίτσας παρότι «δηλωμένος» φίλαθλος του Παναθηναϊκού δεν έχει τις καλύτερες σχέσεις με τον Γιάννη Αλαφούζο, κάτι που φάνηκε και από την πρόσφατη κόντρα, σε διοικητικό επίπεδο, για τη χρήση του ΟΑΚΑ.

Σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό, το δεύτερο σοβαρό πλεονέκτημα σε μια κούρσα που βρίσκεται ακόμη στην αφετηρία, καθώς δεν έχουμε μπει σε κουβέντες για το ρευστό ή έμψυχα ανταλλάγματα, είναι πως στο πρώτο sms προς την Κηφισιά, ο επίλογος ήταν «εμείς φέτος είμαστε καλυμμένοι, αν συμφωνήσουμε είμαστε διατεθειμένοι να σας αφήσουμε τον παίκτη έως το καλοκαίρι...».

Αυτή η πρόθεση ήχησε ευχάριστα στα αυτιά των αρμοδίων της Κηφισιάς, καθώς για εκείνους είναι ιδανικό το σενάριο να «κλείσουν» τον ποδοσφαιριστή σε μία από τις κορυφαίες ομάδες της χώρας και παράλληλα να μην τον χάσουν μέχρι το φινάλε της περιόδου, από τη στιγμή που αποτελεί και το πιο μεγάλο τους όπλο.

Δεν υπάρχει πρόθεση για Ρίο Αβε

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε και κάτι ακόμη. Ο Ολυμπιακός στην πρώτη επαφή που έγινε με τη διοίκηση των «μπλε» από τα Βόρεια Προάστια, φέρονται να διευκρίνισαν ότι δεν ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τον Τεττέη με τελικό προορισμό τη Ρίο Αβε, αλλά θέλουν να τον εντάξουν από την επόμενη περίοδο στο δικό τους ρόστερ, καθώς ναι μεν η φετινή τριάδα είναι υπερπλήρης με Ελ Καμπί, Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ, αλλά ενόψει της επόμενης σεζόν όλο και κάποια θέση από τις ήδη καπαρωμένες μπορεί να αδειάσει...

Στο δια ταύτα, οι «ερυθρόλευκοι» στην παρούσα φάση φαίνεται να είναι ένα βήμα πιο μπροστά από τους υπόλοιπους, αλλά όταν μιλάμε για μεταγραφές αρχές Οκτώβρη, καταλαβαίνουμε πολύ καλά πως μέχρι τον Γενάρη ή το φινάλε της σεζόν, πολλά μπορούν να αλλάξουν. Και ο Ολυμπιακός δεν συνηθίζει να μπαίνει σε πιθανούς πλειστηριασμούς...

Οπως και να 'χει, ίσως παίζει έναν ρόλο ίσως και όχι, αλλά σε διοικητικό επίπεδο οι σχέσεις ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Κηφισιά είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο απ' ότι πριν από μερικά χρόνια. Κάτι που μπορεί να γείρει κάπως την πλάστιγγα όταν φτάσουμε στην ώρα της κρίσης...