Λανουά: «Δεν υπάρχει πέναλτι υπέρ της Κηφισιάς - Έπρεπε να αποβληθεί ο Πιερό» (vid)

Ο Στεφάν Λανουά, όπως συνηθίζεται, ανέλυσε σε VIDEO τις αμφισβητούμενες φάσεις της 6ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Κηφισιά στο Περιστέρι.

Σε αυτό ο Γάλλος σημείωσε πως το πέναλτι στο μαρκάρισμα του Στρακόσα στον Τεττέη δόθηκε λανθασμένα, ο Πιερό έπρεπε να πάρει κόκκινη για το χτύπημα με τις τάπες στον Ξενόπουλο, το χέρι του Έμπο δεν συνιστά παράβαση πέναλτι, ο Ρέλβας σωστά δέχθηκε την κόκκινη κάρτα, το τέρμα του Ζέρσον με το σκορ στο 2-2 ακυρώθηκε σωστά και το πέναλτι που υποδείχθηκε στον Σιμόν για μαρκάρισμα στον Γιόβιτς δόθηκε σωστά.

Όσον αφορά τα άλλα ματς, ο Γάλλος αρχιδιαιτητής τόνισε πως σωστά δεν μέτρησε το γκολ του Παναθηναϊκού κόντρα στον Ατρόμητο, ενώ το ίδιο ισχύει και για το γκολ του Γιώργου Γιακουμάκη στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα.

Το βίντεο του Λανουά και οι επίμαχες φάσεις