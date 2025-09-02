Η ανάλυση του Λανουά για την κόκκινη στο ΠΑΟΚ - Ατρόμητος και το σχόλιο για το Βόλος - Ολυμπιακός

Στο καθιερωμένο βίντεο ανάλυσης του κάθε Τρίτη μετά την ολοκλήρωση της εκάστοτε αγωνιστικής της Stoiximan Super League, ο αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, μίλησε σήμερα (2/9) για την κόκκινη κάρτα στο ΠΑΟΚ - Ατρόμητος, τονίζοντας πως ο Μπακού, έπρεπε να αποβληθεί στην πρώτη φάση που αντίκρισε την κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Παβλένκα ενώ δεν θα έπρεπε να αποβληθεί στο δεύτερο φάουλ που έκανε πάνω στον Τέιλορ.

Ωστόσο ο Γάλλος αρχιδιαιτητής, ασχολήθηκε και με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Βόλο, αναφέροντας αρχικά πως κατά τη διάρκεια εκτέλεσης φάουλ ένας παίκτης των γηπεδούχων στηρίχτηκε στους συμπαίκτες του στο τείχος, κάτι το οποίο σύμφωνα με τους κανονισμούς δεν επιτρέπεται και θα έπρεπε ο ρέφερι της αναμέτρησης να καταλογίσει έμμεσο φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού.