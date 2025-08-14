Τι είναι και πως λειτουργούν οι κάμερες σώματος που κάνουν... πρεμιέρα στην Premier League

Το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, η Premier League, θέλει να πάει το παιχνίδι σε... άλλο επίπεδο, τοποθετώντας κάμερες και στα αποδυτήρια, ενώ υπάρχει και η σκέψη να κάνουν δηλώσεις, ποδοσφαιριστές που αποχωρούν ως αλλαγή, κάτι που σίγουρα θα τραβήξει τα βλέμματα, πόσο μάλλον όταν η δυσαρέσκεια ενός παίκτη θα είναι εμφανής.



Οι Άγγλοι πέρα από τις εν λόγω σημαντικές, αλλά κυρίως τηλεοπτικές καινοτομίες, θα κάνουν μία... επαναστατική κίνηση και στο κομμάτι της διαιτησίας.



Η καινοτομία αυτή, δοκιμάστηκε τόσο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, όσο και στα φιλικά των ομάδων της Premier League στην Ατλάντα, μεταξύ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Έβερτον, αλλά και Μπόρνμουθ και Γουέστ Χαμ.



Οι κάμερες σώματος των διαιτητών θα μπουν δοκιμαστικά στην αρχή και αν θεωρηθεί ότι έχουν θετική επιρροή στο παιχνίδι και στις αποφάσεις των διαιτητών, θα μονιμοποιηθούν, σύμφωνα με τη «Guardian».



Τόσο οι ομάδες, όσο και τηλεοπτικοί φορείς, βλέπουν με αρκετά καλό μάτι την προοπτική αυτή και περιμένουν να δουν την εφαρμογή της στην πράξη, σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρωτάθλημα, στο οποίο οι φωνές για τη διαιτησία είναι αρκετά συχνές.



Οι διαιτητές θα φορούν τις κάμερες στο δεξί τους αυτί, οι οποίες θα είναι συνδεδεμένες με μικρόφωνο και πομπό και το βίντεο θα στέλνεται άμεσα στους τηλεοπτικούς φορείς. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων το βίντεο έπαιζε στη μεγάλη οθόνη, δίνοντας τη δυνατότα στους οπαδούς να βλέπουν τις φάσεις, κάτι που έχει σκοπό φυσικά, να σταματήσει πιθανές... θεωρίες συνομοσίας. Η συνθήκη αυτή, αναμένεται να εφαρμοστεί με τον ίδιο τρόπο και στην Premier League.



Ο... κίνδυνος για τον Μπρούνο Φερνάντες



Ένας απ' τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι κινδυνεύουν αρκετά από τη νέα αυτή συνθήκη, είναι ο Μπρούνο Φερνάντες. Ο Πορτογάλος αστέρας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχει δεχθεί 12 κίτρινες κάρτες τα τελευταία δύο χρόνια στην Premier League, οι περισσότερες εκ των οποίων για διαμαρτυρίες και... άσεμνες εκφράσεις προς τους διαιτητές.



Ο 30χρονος μεσοεπιθετικός, είναι γνωστός για τις συνεχείς αντιδράσεις του κατά τη διάρκεια των αγώνων και ο πρώην επικεφαλής της PGMOL και πρώην διεθνής διαιτητής, Κιθ Χάκετ, του έκρουσε των κώδωνα του κινδύνου, εν όψει της νέας αυτής συνθήκης.



«Η επιπλοκή σε επίπεδο Premier League είναι ότι μόνο οι αρχηγοί μπορούν να μιλήσουν στον διαιτητή. Αυτή θα είναι μια ενδιαφέρουσα πτυχή όταν άλλοι παίκτες αποφασίσουν ότι θέλουν να εμπλακούν. Υπάρχουν παίκτες που είναι ασταθείς. Για παράδειγμα ο Μπρούνο Φερνάντες, ψάχνει συνέχεια τον διαιτητή. Είναι ένα ώριμο επίπεδο διαιτητών σε επίπεδο Premier League για να το χειριστούν, αλλά θα δούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κιθ Χάκετ.