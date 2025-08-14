Σοκ στο αγγλικό ποδόσφαιρο: Παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ U21 κατέρρευσε (video)

Υπάρχουν στιγμές όπου τα λόγια αδυνατούν να περιγράψουν με πλήρη σαφήνεια αυτό που καταγράφει ο τηλεοπτικός φακός. Όταν σε ένα αγώνα ποδοσφαίρου, ένας παίκτης προσγειώνεται στο έδαφος χωρίς τις αισθήσεις του, τότε επικρατεί απόλυτη «παγωμάρα». Όχι μόνο από τους ανθρώπους που βρίσκονται εντός του αγωνιστικού χώρου, αλλά και από τους φιλάθλους στις κερκίδες που προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει.



Δυστυχώς, ένα τέτοιο περιστατικό έλαβε χώρα στην Αγγλία και στον αγώνα κυπέλλου U21 ανάμεσα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Τάμγουορθ. Εκεί, ο Σεκού Κονέ σηκώθηκε στον αέρα ώστε να διεκδικήσει την μπάλα από τον αντίπαλό του, χτύπησε στο κεφάλι και προσγειώθηκε αναίσθητος στο χορτάρι, με τους γιατρούς να τρέχουν πανικόβλητοι για να προλάβουν τα χειρότερα.



Δείτε το συγκλονιστικό στιγμιότυπο:

Sekou Kone head collision 💔 get better soon champ pic.twitter.com/Tz4rZP4iMb — Dr. ADO (@WilliamAdoasi) August 13, 2025





Ο διαιτητής διέκοψε την αναμέτρηση αφού το φορείο αποχώρησε. Έπειτα. η Γιουνάιτεντ ενημέρωσε μέσω των ΜΜΕ πως η κατάσταση του παίκτη είναι σταθερή και θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις.