Μισθοί που ζαλίζουν: Αυτοί είναι οι πιο ακριβοπληρωμένοι αστέρες της Premier League

Η Premier League ξεκινάει και όπως πάντα, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στα γκολ και τις ντρίμπλες. Υπάρχει και η… άλλη πλευρά του παιχνιδιού, τα μυθικά συμβόλαια. Οι σύλλογοι ξέρουν καλά ότι για να κρατήσουν τους καλύτερους, πρέπει να ανοίξουν τα ταμεία τους και φέτος δεν κάνουν εξαιρέσεις.





10. Κάι Χάβερτζ – £280.000/εβδομάδα

Η Άρσεναλ τον εμπιστεύεται. Έχει ακούσει πολλά αρνητικά σχόλια όσο φοράει τη φανέλα της Άρσεναλ. Από το ότι δεν έχει καλή συχνότητα σκοραρίσματος μέχρι το ότι δεν ξέρει ποια είναι η θέση του στο γήπεδο. Παρόλα αυτά παραμένει ένα σημαντικό εργαλείο και ο Αρτέτα δεν έχει σκοπό να το παραμερίσει.

9. Ομάρ Μαρμούς – £295.000/εβδομάδα

Η μεταγραφή-έκπληξη της Σίτι από τη Γερμανία έχει ήδη δείξει ότι μπορεί να βάλει φωτιά στην επίθεση και ανταγωνισμό στον Χαάλαντ.

8. Τζακ Γκρίλις – £300.000/εβδομάδα

Παρά δανεισμό στην Έβερτον, η Σίτι καλύπτει μεγάλο μέρος του μισθού του.Ένας εξαιρετικά ταλαντούχος παίκτης που θα ψάξει να βρει τον εαυτό του στη νέα πρόκληση του Λίβερπουλ.







7. Μπρούνο Φερνάντες – £300.000/εβδομάδα

Η «καρδιά» της Γιουνάιτεντ, ο αρχηγός των δύσκολων εποχών είναι έτοιμος να βγει μπροστά τη νέα σεζόν.



6. Μπερνάρντο Σίλβα – £300.000/εβδομάδα

Ο «εγκέφαλος» της Σίτι, συνδυάζει ταχύτητα, δημιουργία και εμπειρία. Βασικό και πρωταγωνιστικό μέλος της χρονιάς του τρεμπλ. Πουλέν του Πεπ.





5. Ραχίμ Στέρλινγκ – £325.000/εβδομάδα

Στην Τσέλσι δεν είναι πάντα στα φώτα, αλλά η ποιότητά του και η ταχύτητα στο πλάι της επίθεσης τον κρατούν σε θέση υψηλών αμοιβών. Και το γεγονός ότι είναι Άγγλος...

4. Βιρτζίλ φαν Ντάικ – £350.000/εβδομάδα

Ο αρχηγός της Λίβερπουλ είναι ο βράχος της άμυνας. Με νέο συμβόλαιο ως το 2027, η παρουσία του στο κέντρο της άμυνας είναι… ανεκτίμητη.





3. Κασεμίρο – £350.000/εβδομάδα

Ο έμπειρος χαφ της Γιουνάιτεντ συνεχίζει να ηγείται στον άξονα. Εμπειρία, κλάση και τίτλοι κάνουν το συμβόλαιό του λογικό.

2. Μοχάμεντ Σαλάχ – £400.000/εβδομάδα

Η μηχανή γκολ της Λίβερπουλ. Ταχύτητα και ρεκόρ σε κάθε αγώνα. Κι αν υπάρχει κάποιος που αξίζει το τεράστιο συμβόλαιο του, αυτός είναι ο Σαλάχ.





1. Έρλινγκ Χάαλαντ – £525.000/εβδομάδα

Το «κανόνι» της Σίτι. Με μακροχρόνιο συμβόλαιο μέχρι το 2034 και ήδη πάνω από 100 γκολ στο πρωτάθλημα, δείχνει ότι ήρθε για να κυριαρχήσει και στη λίστα των μεγάλων κασέ του πρωταθλήματος.

Η φετινή σεζόν της Premier League θα έχει θέαμα, γρήγορο ποδόσφαιρο και συναρπαστικά ματς, αλλά ας μην ξεχνάμε, αυτοί οι δέκα παίκτες θα κλέβουν και τα βλέμματα… των τραπεζικών τους λογαριασμών. Η μπάλα, το ταλέντο και τα εκατομμύρια, όλα μαζί σε ένα πρωτάθλημα που συνεχίζει να είναι το πιο… «ακριβό» στον κόσμο. Καλή αγωνιστική χρονιά σε όλους...