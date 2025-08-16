Η Ευρώπη στη σέντρα: Το ποδοσφαιρικό μενού του Σαββατοκύριακου - Ποια ματς δεν πρέπει να χάσετε

Η νέα σεζόν ξεκινά και όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η Premier League, τραβά τα βλέμματα πάνω της με την αναμέτρηση της Λίβερπουλ με τη Μπόρνμουθ στο Άνφιλντ (15/8,22:00) να ανοίγει την αυλαία, με τον αγώνα να εξελίσσεται σε «θρίλερ» καθώς οι «κόκκινοι» προηγήθηκαν δυο φορές οι φιλοξενούμενοι έφεραν το ματς στα ίσια και χρειάστηκε να φτάσουμε στο 89ο λεπτό για να έρθει από τον πάγκο ο Φεντερίκο Κιέζα και να δώσει ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του Άρνε Σλοτ, ενώ στις καθυστερήσεις ο Σαλάχ άνοιξε λογαριασμό στο φετινό πρωτάθλημα σφραγίζοντας τη νίκη της Λίβερπουλ.

Σήμερα 15/8 είχαμε σέντρα στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα με τη δράση να συνεχίζεται και το Σαββατοκύριακο και την αναμέτρηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Άρσεναλ το απόγευμα της Κυριακής (17/8,18:30) στο «Old Trafford» να κλέβει την παράσταση ως το πρώτο ντέρμπι της σεζόν.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Αξίζει να σημειωθεί πως ενδιαφέρον θα είναι και η αναμέτρηση της Μπράιτον με τη Φούλαμ το απόγευμα του Σαββάτου (16/8, 17:00), καθώς στους «Γλάρους» αγωνίζονται τα δυο ελληνόπουλα , ο Μπάμπης Κωστούλας και ο Στέφανος Τζίμας, με την αναμέτρηση να αποκτά «ελληνικό» ενδιαφέρον μιας και αυτή θα είναι η ευκαιρία τους αν το αποφασίσει ο προπονητής τους για να πάρουν το «βάπτισμα του πυρός» στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη κάνει σέντρα με την περσινή πρωταθλήτρια να καλείται να υπερασπιστεί το στέμμα της και όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι περιμένουν με ανυπομονησία τη νέα σεζόν που θα χαρίσει συγκλονιστικές μάχες μέχρι το τέλος.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της Premier League

Λίβερπουλ - Μπόρνμουθ (15/8, 22:00)

Άστον Βίλα - Νιούκαστλ (16/8, 14:30)

Μπράιτον - Φούλαμ (16/8, 17:00)

Σάντερλαντ - Γουέστ Χαμ (16/8, 17:00)

Τότεναμ - Μπέρνλι (16/8, 17:00)

Γούλβς - Μάντσεστερ Σίτι ( 16/8, 19:30)

Νότιγχαμ Φόρεστ - Μπρέντφορντ (17/8, 16:00)

Τσέλσι - Κρίσταλ Πάλας (17/8, 16:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Άρσεναλ (17/8, 18:30)

Λιντς - Έβερτον (18/8, 22:00)

Εκτός όμως από την Premier League αυτό το Σαββατοκύριακο ξεκινά και η La Liga στην Ισπανία, με τη μάχη του Ερνέστο Βαλβέρδε που βρίσκεται στον πάγκο της Αθλέτικ Μπιλμπάο με τη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα να κεντρίζει το ενδιαφέρον και των Ελλήνων φιλάθλων, καθώς πρόκειται για δυο προπονητές που αγαπήθηκαν όσο λίγοι στο διάστημα που εργάζονταν στη χώρα μας.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της La Liga

Χιρόνα - Ράγιο Βαγιεκάνο (15/8,19:00)

Βιγιαρεάλ - Οβιέδο (15/8, 22:30)

Μαγιόρκα - Μπαρτσελόνα (16/8, 20:30)

Αλαβές - Λεβάντε (16/8, 22:30)

Βαλένθια - Ρεάλ Σοσιεδάδ (16/8, 22:30)

Θέλτα - Χετάφε (17/8, 18:30)

Αθλέτικ Μπιλμπάο - Σεβίλλη (17/8, 20:30)

Εσπανιόλ - Ατλέτικο Μαδρίτης (17/8, 22:30)

Έλτσε - Ρεάλ Μπέτις (18/8, 22:00)

Ρεάλ Μαδρίτης - Οσασούνα (19/8, 22:00)

ΑΠΕ ΜΠΕ

Μεταφερόμαστε λίγο πιο βόρεια και ανατολικά από την Ισπανία στη Ligue 1 και τη Γαλλία όπου και εκεί έχουμε σέντρα αυτό το Σαββατοκύριακο με την αναμέτρηση της Ναντ με την Παρί Σεν Ζερμέν να ξεχωρίζει.

Οι «Παριζιάνοι» προέρχονται από μια «ονειρική» σεζόν έχοντας κατακτήσει το πολυπόθητο τρόπαιο του Champions League ενώ λίγες μέρες πριν κατέκτησε και το Super Cup και αφήνει τεράστιες υποσχέσεις για τη νέα χρονιά.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της Ligue 1

Λανς - Λυών (16/8, 18:00)

Μονακό - Χάβρη (16/8, 20:00)

Νις - Τουλούζ (16/8, 22:05)

Μπρεστ - Λιλ (16/8, 16:00)

Ανζέρ - Παρίσι ( 17/8, 18:15)

Μετς - Στρασβούργο (17/8, 18:15)

Οσέρ - Λοριάν (17/8, 18:15)

Ναντ - Παρί Σεν Ζερμέν (17/8, 21:45)

Στη Γερμανία η Bundesliga θα κάνει πρεμιέρα το τριήμερο 23-25 Αυγούστου αλλά μέχρι τότε, οι φίλοι της Μπάγερν Μονάχου θα έχουν την ευκαιρία να πανηγυρίσουν τον πρώτο τίτλο της σεζόν καθώς το βράδυ του Σαββάτου (16/8, 21:30) η Μπάγερν Μονάχου θα μονομαχήσει με τη Στουτγάρδη για το Σούπερ Καπ της Γερμανίας.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Οι «Βαυαροί» είναι αδιαμφισβήτητα το μεγάλο φαβορί ενώ παράλληλα είναι και η ομάδα με τις περισσότερες κατακτήσεις του θεσμού καθώς μετρά 11 τρόπαια στη συλλογή της, ενώ πίσω της βρίσκεται η Ντόρτμουντ με 6 κατακτήσεις. Από την άλλη πλευρά η Στουτγάρδη θα διεκδικήσει το δεύτερο Σουπερ Καπ της ιστορίας της έχοντας ήδη ένα στο παλμαρέ της από το μακρινό 1992.

Αναλυτικά όλοι οι νικητές του Γερμανικού Σούπερ Καπ

Μπάγερν Μονάχου (10) (1987 ,1990 ,2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022)

Μπορούσια Ντόρτμουντ (6) (1989, 1995, 1996, 2013, 2014, 2019)

Βέρντερ Βρέμης (3) (1988, 1993, 1994)

Καϊζερσλάουτεν (1) (1991)

Στουτγάρδη (1) (1992)

Σάλκε (1) (2011)

Λειψία (1) (2023)

Μπάγερν Λεβερκούζεν (1) (2024)

Βόλφσμπουργκ (1) (2015)