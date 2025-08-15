Premier League: Συγκίνηση στο «Άνφιλντ» στην πρεμιέρα - Τιμήθηκε η μνήμη του Ντιόγκο Ζότα (vid)

Κάτω από έντονη συγκίνηση πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα της Premier League το βράδυ της Παρασκευής, στον αγώνα Λίβερπουλ - Μπόρνμουθ. Το «Άνφιλντ» τίμησε τη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή έπειτα από αυτοκινητιστικό δυστύχημα, σε μια τελετή που άγγιξε κάθε φίλο του ποδοσφαίρου.

Πριν την έναρξη της αναμέτρησης, οι φίλαθλοι της Λίβερπουλ τραγούδησαν με πρωτοφανή ένταση το εμβληματικό «You'll Never Walk Alone», υψώνοντας κασκόλ που έφεραν το πρόσωπο του Πορτογάλου επιθετικού.

A moment of silence for Diogo Jota & Andre Silva at Anfield before Liverpool's game with Bournemouth🕊️#LIVBOU | #EPL pic.twitter.com/9jzeHA87uk — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 15, 2025

Ακολούθησε ενός λεπτού σιγή, με τους παίκτες των δύο ομάδων να παρατάσσονται στο κέντρο του γηπέδου, ενώ στην εξέδρα έκανε την εμφάνισή του ένα εντυπωσιακό κορεό, το οποίο συνδύαζε τα χρώματα της πορτογαλικής σημαίας με αυτά της Λίβερπουλ. Στο κέντρο του δεσπόζαν τα αρχικά «DJ» και ο αριθμός «20», αριθμός που φορούσε ο Ζότα με τη φανέλα των «κόκκινων».

Από την αντίθετη πλευρά του γηπέδου, ένα δεύτερο κορεό τίμησε τη μνήμη του αδερφού του, Αντρέ Σίλβα, ο οποίος επίσης έχασε τη ζωή του στο ίδιο δυστύχημα. Το κορεό έφερε τα αρχικά «AS» και τον αριθμό «30», με τον οποίο αγωνιζόταν ο Σίλβα.