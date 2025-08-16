Συνελήφθη ΑΜΕΑ οπαδός για ρατσιστική επίθεση στο Σεμένιο στην πρεμιέρα της Premier League [vids]

Στην πρεμιέρα της Premier League, ο επιθετικός της Μπόρνμουθ, Αντουάν Σεμένιο, έγινε στόχος ρατσιστικής επίθεσης από έναν οπαδό της Λίβερπουλ. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Άνφιλντ και προκάλεσε προσωρινή διακοπή του αγώνα, σύμφωνα με το πρωτόκολλο κατά του ρατσισμού της Λίγκας.



This is disgusting Semenyo getting racially abused to his FACE just because he’s having a good game. anyways you’ll never walk again..



pic.twitter.com/nEGYXvrJjH — ⚡️ (@seanafc_) August 15, 2025

Η αστυνομία της Μέρσεϊσαιντ προχώρησε στη σύλληψη ενός 47χρονου άνδρα, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για ρατσιστική συμπεριφορά. Ο Σεμένιο, παρά το σοκαριστικό γεγονός, κατάφερε να σκοράρει δύο γκολ.



A man has been arrested after Antoine Semenyo reported racist abuse from the stands during Liverpool’s Premier League game with Bournemouth on Friday night.https://t.co/Uij1HadtOi — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 16, 2025

Ο παίκτης ευχαρίστησε δημόσια συμπαίκτες, αντιπάλους και φιλάθλους για τη στήριξή τους, ενώ αποκάλυψε ότι δέχτηκε και διαδικτυακή κακοποίηση. Η Premier League και οι αρμόδιοι αξιωματούχοι τόνισαν ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στο ποδόσφαιρο και θα υπάρξουν αυστηρές ποινές.

