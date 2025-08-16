Συνελήφθη ΑΜΕΑ οπαδός για ρατσιστική επίθεση στο Σεμένιο στην πρεμιέρα της Premier League [vids]
Ο Αντουάν Σεμένιο δέχθηκε ρατσιστική επίθεση από οπαδό στο Άνφιλντ, το ματς διακόπηκε και η αστυνομία σήμερα προχώρησε σε σύλληψη.
Στην πρεμιέρα της Premier League, ο επιθετικός της Μπόρνμουθ, Αντουάν Σεμένιο, έγινε στόχος ρατσιστικής επίθεσης από έναν οπαδό της Λίβερπουλ. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Άνφιλντ και προκάλεσε προσωρινή διακοπή του αγώνα, σύμφωνα με το πρωτόκολλο κατά του ρατσισμού της Λίγκας.
Η αστυνομία της Μέρσεϊσαιντ προχώρησε στη σύλληψη ενός 47χρονου άνδρα, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για ρατσιστική συμπεριφορά. Ο Σεμένιο, παρά το σοκαριστικό γεγονός, κατάφερε να σκοράρει δύο γκολ.
Ο παίκτης ευχαρίστησε δημόσια συμπαίκτες, αντιπάλους και φιλάθλους για τη στήριξή τους, ενώ αποκάλυψε ότι δέχτηκε και διαδικτυακή κακοποίηση. Η Premier League και οι αρμόδιοι αξιωματούχοι τόνισαν ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στο ποδόσφαιρο και θα υπάρξουν αυστηρές ποινές.