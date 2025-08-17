Premier League: Γκέλα για την «παγκόσμια» Τσέλσι - «Τριάρα» η Νότιγχαμ κόντρα στη Μπρέντφορντ

Με τρείς αναμετρήσεις συνεχίζεται η πρώτη αγωνιστική της Premier League τη Κυριακή (17/8). Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στη φετινή Premier League η Νότιγχαμ Φόρεστ που επικράτησε εύκολα με 3-1 επί της Μπρέντφορντ στο City Ground ,ενώ η Παγκόσμια πρωταθλήτρια Τσέλσι «κόλλησε» στο 0-0 με την Κρίσταλ Πάλας στην έδρα της.



Με το αριστερό η Τσέλσι, παράπονα η Πάλας





Με λευκή ισοπαλία απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας στο Στάντφορντ Μπριτζ ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της η παγκόσμια πρωταθλήτρια Τσέλσι, 35 μέρες μετά το θρίαμβο επί της Παρί Σεν Ζερμέν στις ΗΠΑ. Η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα δυσκολεύτηκε να βρει λύσεις απέναντι στην καλά οργανωμένη άμυνα της Κρίσταλ Πάλας, με τους φιλοξενούμενους να δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες και να φτάνουν κοντά σε μία εκτός έδρας νίκη. Η φάση που στιγμάτισε το ματς ήταν το ακυρωθέν γκολ της Πάλας μετά από παρέμβαση του VAR στο πρώτο μέρος για επιθετικό φάουλ πάνω στον Καϊσέδο.





It's obvious that a Crystal Palace player pushed a Chelsea player that's why Eberechi Eze scored.



This isn't Robbery but good decision by VARpic.twitter.com/LIknJfolKF — Chris Sweetman (@ChrisSweetman6) August 17, 2025

Ονειρική πρεμιέρα για την Φόρεστ





Η ομάδα του Νούνο Εσπίριτο έβαλε γερές βάσεις για τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο, με τον Κρις Γουντ να σκοράρει δις (6’ και 44’) και τον Εντόι να βρίσκει επίσης δίχτυα για το 3-0.

Στο δεύτερο μέρος, η Φόρεστ κατέβασε ταχύτητα αλλά συνέχισε να ελέγχει πλήρως το παιχνίδι, χωρίς να κινδυνεύσει ουσιαστικά. Η Μπρέντφορντ μείωσε σε 3-1 στο 78’ με τον Τιάγκο, όμως δεν μπόρεσε να μπει ξανά στη διεκδίκηση του ματς.

It's good to be back. 😍 pic.twitter.com/541Paj2rRP — Nottingham Forest (@NFFC) August 17, 2025





Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής

Λίβερπουλ - Μπόρνμουθ 4-2

Άστον Βίλα - Νιούκαστλ 0-0

Τότεναμ - Μπέρνλι 3-0

Μπράιτον - Φούλαμ 1-1

Σάντερλαντ - Γουέστ Χαμ 3-0

Γούλβς - Μάντσεστερ Σίτι 0-4

Νότιγχαμ Φόρεστ - Μπρέντφορντ 3-1

Τσέλσι - Κρίσταλ Πάλας 0-0

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Άρσεναλ (17/8, 18:30)



Λιντς - Έβερτον (18/8, 22:00)