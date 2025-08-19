Μεταγραφική τρέλα στη Νότιγχαμ: 200 εκατ. επενδύσεις και συνεχίζει

Η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει βάλει στόχο να εμφανιστεί πιο ανταγωνιστική από ποτέ, τόσο στην Premier League όσο και στην επιστροφή της στην Ευρώπη. Η διοίκηση του συλλόγου δεν διστάζει να επενδύσει τεράστια ποσά, δείχνοντας αποφασισμένη να ανεβάσει επίπεδο το ρόστερ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μεταγραφή του Αρνό Καλιμουεντό από τη Ρεν, έναν ποδοσφαιριστή που κόστισε πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ και υπέγραψε συμβόλαιο μακράς διάρκειας. Ο Γάλλος φορ έρχεται από μία εξαιρετική σεζόν, με 18 γκολ και 4 ασίστ, στοιχεία που φανερώνουν γιατί τον ξεχώρισε η αγγλική ομάδα.

Δεν είναι όμως η μοναδική επένδυση. Ομάρι Χάτσινσον και Νταν Νντόι αποκτήθηκαν με σχεδόν 50 εκατομμύρια ευρώ ο καθένας, ενώ ακολούθησαν οι ΜακΆτι, Ζεζούς και Κούνια, ανεβάζοντας τη συνολική δαπάνη σε περίπου 200 εκατομμύρια. Ένα νούμερο που κατατάσσει τη Φόρεστ στις πιο «δραστήριες» ομάδες της Ευρώπης αυτό το καλοκαίρι.

Και όλα δείχνουν πως η όρεξη δεν έχει κλείσει. Στη λίστα της ομάδας βρίσκεται ο Ντάγκλας Λουίς, μεταγραφή που αν ολοκληρωθεί θα εκτοξεύσει κι άλλο το συνολικό κόστος.



🚨🌳 After McAtee and Hutchinson with Kalimuendo on the way, Nottingham Forest plan for more signings.



Talks continue with Juventus for Douglas Luiz, former Aston Villa player’s keen on the move…



…and #NFFC also remain in contact with Yunus Musah’s camp this week. 🇺🇸 pic.twitter.com/m3kwA4IPSD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2025

Η Νότιγχαμ, υπό την καθοδήγηση του Βαγγέλη Μαρινάκη, έχει βάλει ξεκάθαρα τον πήχη ψηλά. Θέλει να αφήσει πίσω της τον ρόλο της ομάδας που απλώς παλεύει για την παραμονή και να χτίσει έναν σύλλογο ικανό να κοιτάξει στα μάτια τους ισχυρούς του αγγλικού ποδοσφαίρου.

