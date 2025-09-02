Ομάρ Ρίτσαρντς: Ξανά στη Ρίο Άβε ο Άγγλος μπακ της Νότιγχαμ

Ο Ομάρ Ρίτσαρντς συνεχίζει την καριέρα του στην Πορτογαλία, καθώς η Νότιγχαμ Φόρεστ αποφάσισε να τον παραχωρήσει ξανά δανεικό στη Ρίο Άβε. Ο 27χρονος αριστερός μπακ είχε αγωνιστεί στην ίδια ομάδα και την περσινή σεζόν, καταγράφοντας 31 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις.



Ο Ρίτσαρντς, που είχε περάσει για μικρό διάστημα και από τον Ολυμπιακό χωρίς όμως να προλάβει να καθιερωθεί, επιστρέφει τώρα στη βόρεια Πορτογαλία, όπου θα αποτελέσει εκ νέου προσθήκη στο αριστερό άκρο της άμυνας. Εκεί θα βρει τον Έλληνα Νίκο Αθανασίου, ο οποίος αγωνίζεται επίσης δανεικός από τον Ολυμπιακό, αλλά και τον συμπαίκτη του στη Φόρεστ, Έρικ ντα Σίλβα Μορέιρα.

Omar Richards has rejoined Rio Ave on a season-long loan. 🇵🇹



Good luck, Omar. 👊 — Nottingham Forest (@NFFC) September 1, 2025