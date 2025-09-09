Ο Άγγελος Ποστέκογλου αναλαμβάνει τη Νότιγχαμ Φόρεστ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ γύρισε σελίδα στην τεχνική ηγεσία της, κλείνοντας πρόωρα το κεφάλαιο Νούνο Εσπιρίτο Σάντο και εμπιστευόμενη τα κλειδιά του συλλόγου στον Άγγελο Ποστέκογλου όπως αναφέρει το Athletic. Ο Ελληνοαυστραλός προπονητής αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα και να βρεθεί στον πάγκο με την επανέναρξη της Premier League.



Η αποχώρηση του Σάντο, παρότι είχε ανανεώσει πρόσφατα, κρίθηκε αναπόφευκτη ύστερα από την κόντρα με τον Βαγγέλη Μαρινάκη αλλά και τo αδύναμο ξεκίνημα της ομάδας. Ο ισχυρός άνδρας της Φόρεστ έδειξε αποφασιστικότητα, επιλέγοντας έναν τεχνικό που έχει αποδείξει την αξία του στο κορυφαίο επίπεδο και φέρει ταυτόχρονα το ελληνικό στοιχείο που ο ίδιος θέλει να προβάλλει.

🚨 Ange Postecoglou to be confirmed as Nottingham Forest head coach imminently after Nuno Espirito Santo departure. 60yo Australian will lead #NFFC for Saturday’s trip to Arsenal - joined by a number of staff worked with at Tottenham Hotspur @TheAthleticFC https://t.co/zOaGI5pzkO — David Ornstein (@David_Ornstein) September 9, 2025





Ο Ποστέκογλου, που πριν λίγους μήνες έγραψε ιστορία με την Τότεναμ κατακτώντας το Europa League, επιστρέφει ταχύτατα στη δράση μετά την απρόσμενη αποχώρησή του. Στα 60 του χρόνια κουβαλά εμπειρία, προσωπικότητα και το πείσμα που χρειάζεται μια ομάδα σαν τη Φόρεστ για να σταθεί όρθια στην Premier League και να κάνει πορεία στο Europa League.