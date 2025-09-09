«Τέλος ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο από τη Νότιγχαμ»-Πιθανός αντικαταστάτης ο Ποστέκογλου

Ο κύκλος του Νούνο Εσπίριτο Σάντο στη Νότιγχαμ κλείνει σύμφωνα με βραδινό ρεπορτάζ της πορτογαλικής Record, καθώς οι σχέσεις του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη είχαν φτάσει σε οριακό σημείο. Ο Πορτογάλος αποχωρεί αφήνοντας την ομάδα στη 10η θέση, όμως το ζήτημα δεν ήταν η βαθμολογία αλλά η έλλειψη σαφούς αγωνιστικού πλάνου.



Η Φόρεστ στρέφεται ήδη στην επόμενη μέρα και στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Άγγελος Ποστέκογλου. Ο Έλληνας τεχνικός θεωρείται ιδανικός για να δώσει στην ομάδα ταυτότητα. Ανάμεσα στους υποψηφίους βρίσκονται επίσης οι Μπρένταν Ρότζερς, Ζοσέ Μουρίνιο και Ντομένικο Τεντέσκο, με τον Μαρινάκη να καλείται να επιλέξει το πρόσωπο που θα δώσει κατεύθυνση στη σεζόν , η οποία φέτος περιλαμβάνει και μεσοβδόμαδα ευρωπαϊκά παιχνίδια για το Europa League.

🚨 Nuno Espírito Santo já não é treinador do Nottingham Forest avança @Record_Portugal pic.twitter.com/riD2VLs8qO — Arena Desporto (@arenadesporto) September 8, 2025