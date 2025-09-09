Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε τον Ποστέκογλου

Η Νότιγχαμ Φόρεστ επισημοποίησε τη συνεργασία της με τον Άγγελο Ποστέκογλου, ο οποίος αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας με συμβόλαιο έως το 2027. Ο 60χρονος Ελληνοαυστραλός προπονητής έφτασε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας το μεσημέρι της Τρίτης (9/9) και λίγες ώρες αργότερα η ομάδα ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας.

Nottingham Forest is delighted to confirm the appointment of Ange Postecoglou as the Club’s First Team Head Coach.



Η απόφαση της διοίκησης ήρθε μετά την απομάκρυνση του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο, ο οποίος αποχώρησε μετά από τρεις αγώνες στη φετινή περίδο. Η Νότιγχαμ Φόρεστ θέλησε έναν προπονητή με εμπειρία και αποδεδειγμένη ιστορία επιτυχιών, και το όνομα του Ποστέκογλου βρισκόταν στην κορυφή της λίστας από την πρώτη στιγμή.

Ο Ποστέκογλου διαθέτει πολυετή προπονητική εμπειρία σε υψηλό επίπεδο. Έχει οδηγήσει τις Brisbane Roar και Yokohama F. Marinos σε κατακτήσεις πρωταθλημάτων και στη συνέχεια ανέλαβε τη Σέλτικ, όπου κέρδισε το εγχώριο νταμπλ και το τρεμπλ, θέτοντας υποψηφιότητα για Παγκόσμιο Προπονητή της Χρονιάς της FIFA το 2023. Στη συνέχεια, στην Τότεναμ, οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του Europa League, το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο του συλλόγου μετά από 17 χρόνια, και την εξασφάλιση θέσης στο Champions League.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης εξέφρασε τη στήριξή του στον νέο προπονητή, τονίζοντας ότι η εμπειρία του Ποστέκογλου θα βοηθήσει τη Νότιγχαμ να ανταγωνιστεί κορυφαίες ομάδες, να διεκδικήσει τρόπαια και να σταθεροποιήσει την παρουσία της στην Premier League και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.