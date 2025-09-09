Η απίθανη ιστορία του Ποστέκογλου: Από την Παναχαϊκή, στην κορυφή της Ευρώπης και τώρα στη Νότιγχαμ

Αναμφίβολα, η ιστορία του Άγγελου Ποστέκογλου είναι μια οδύσσεια που ξεκινάει από την Ελλάδα της δεκαετίας του '70 και φτάνει στην κορυφή της Ευρώπης, ενσαρκώνοντας τη δύναμη της επιμονής και της αφοσίωσης. Ο Ελληνοαυστραλός έγραψε πρόσφατα την δική του ιστορία, σπάζοντας την 17ετή «ανομβρία» της Τότεναμ, ενώ κατακτώντας το Europa League έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής με ευρωπαϊκό τίτλο. Η βράβευση από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, η προσωπική τους συνάντηση και η έναρξη της κοινής τους συνεργασίας στη Νότιγχαμ Φόρεστ σηματοδοτούν την επιστροφή του «Άνγκε» στους πάγκους, ενός ανθρώπου μαθημένου για τα δύσκολα, όπως άλλωστε το επιτάσσει και η ζωή του.

Η δύσκολη απόφαση και τα πρώτα βήματα

Η ιστορία του Άγγελου Ποστέκογλου είναι γεμάτη από μαθήματα ζωής, που ενσαρκώνουν την «σκληρή» πραγματικότητα. Γεννημένος στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο «Άνγκε» μετανάστευσε με την οικογένεια του στην Αυστραλία σε ηλικία μόλις πέντε ετών. Το ταξίδι με το υπερωκεάνιο «Πατρίς» το 1970 ήταν η αρχή μιας νέας ζωής, γεμάτη δυσκολίες, εμπόδια και μεγάλες αποφάσεις.

Ως παιδί μεταναστών, ο Ποστέκογλου αντιμετώπισε τον ρατσισμό και το χλευαστικό «wog» που οι Αυστραλοί χρησιμοποιούσαν για τους μετανάστες από τις μεσογειακές χώρες. Η μόνη του διέξοδος ήταν το ποδόσφαιρο, η μόνη «γέφυρα» επικοινωνίας με τον πατέρα του, Δημήτρη, που δούλευε ασταμάτητα για να συντηρήσει την οικογένεια. Μέσα από τη South Melbourne Hellas, την ομάδα που ίδρυσαν Έλληνες μετανάστες, ο Ποστέκογλου βρήκε τη δική του ταυτότητα.

Η πορεία του ως ποδοσφαιριστής τερματίστηκε πρόωρα, αλλά αυτό τον οδήγησε στους πάγκους. Μεγαλύτερος του δάσκαλος, ο θρυλικός Φέρεντς Πούσκας, με τον οποίο συνεργάστηκε στην Ελλάς Μελβούρνης. Από τον «καλπάζοντα συνταγματάρχη» έμαθε τη σημασία της επιθετικής φιλοσοφίας, την οποία υιοθέτησε σε όλη του την προπονητική καριέρα.

Η «ελληνική» παρένθεση και η διαδρομή μέχρι την Σκωτία

Το 2008, ο Ποστέκογλου δοκίμασε την τύχη του στην Ελλάδα, στον πάγκο της Παναχαϊκής. Η εμπειρία ήταν βραχύβια και επεισοδιακή. Η αποχώρηση του από την ομάδα ήταν μια απόφαση-κλειδί για το μέλλον του. Όπως δήλωσε αργότερα, «ήταν η πιο σοφή απόφαση της ζωής μου».

Η επιστροφή στην Αυστραλία τον βρήκε να δουλεύει σε τηλεοπτικό δίκτυο ως σχολιαστής, αλλά η δίψα του για προπονητική τον οδήγησε ξανά στους πάγκους. Με την Μπρίσμπεϊν Ρόουρ κατέκτησε δύο τίτλους, ενώ με την εθνική ομάδα της Αυστραλίας, τους «Socceroos», οδήγησε τη χώρα στο Μουντιάλ του 2014 και κατέκτησε το Κύπελλο Εθνών Ασίας.

Η συνέχεια ήταν εξίσου εντυπωσιακή. Στη Γιοκοχάμα Μαρίνος, κατέκτησε το πρωτάθλημα Ιαπωνίας, ενώ με τη Σέλτικ, στη Σκωτία, οδήγησε την ομάδα σε εγχώριο νταμπλ και το τρεμπλ, θέτοντας μάλιστα και υποψηφιότητα για Παγκόσμιο Προπονητή της Χρονιάς της FIFA το 2023.

Ο θρίαμβος με την Τότεναμ και η αγάπη του για την Ελλάδα

Η ανάληψη της Τότεναμ και ο τελικός του Europa League είναι η κορυφαία στιγμή της καριέρας του... μέχρι την επόμενη. Η ομάδα του Λονδίνου ήταν σε κρίση, αλλά ο Ποστέκογλου κατάφερε να την αναστήσει. Στον τελικό του Europa League, στο Σαν Μαμές, η Τότεναμ νίκησε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 1-0 και έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που κατακτά ευρωπαϊκό τίτλο.

Ο ίδιος σε κάθε επίσημη τοποθέτηση του δεν σταμάτησε ποτέ να δηλώνει περήφανος Έλληνας, αναφερόμενος συνέχεια στον τόπο καταγωγής του και στις δυσκολίες που πέρασε η οικογένεια του. Λίγο πριν τον μεγάλο τελικό, σε συνέντευξη τύπου, ο Ποστέκογλου ρωτήθηκε από Έλληνα δημοσιογράφο για το γεγονός ότι είναι ο πρώτος Ελληνοαυστραλός προπονητής σε έναν τέτοιο τελικό. Η απάντησή του συγκλόνισε.

Αρχικά μίλησε στα αγγλικά, τονίζοντας: «Είμαι πολύ περήφανος. Γεννήθηκα στην Ελλάδα, είμαι πολύ περήφανος Έλληνας. Ο πατέρας μου έκανε σίγουρο να μάθω τις ρίζες μου και τι σημαίνει να είσαι Έλληνας. Να το κουβαλάω σε όλη μου τη ζωή. Μεγάλωσα στην Αυστραλία. Στην άλλη άκρη του κόσμου όπου το ποδόσφαιρο δυστυχώς δεν ήταν εξέχων άθλημα. Αλλά ο πατέρας μου μετέφερε την αγάπη για το ποδόσφαιρο από την Ελλάδα στην Αυστραλία. Δούλεψε πολύ σκληρά όπως έχω πει πολλές φορές. Έφυγαν από την πατρίδα τους, από όλα όσα γνώριζαν, για τα παιδιά τους, για μένα. Το κρατάω στην καρδιά μου. Δεν είναι μαζί μου σήμερα αλλά είναι μαζί μου όλη την ώρα. Νιώθω πολύ δυνατός. Αγαπώ να είμαι Έλληνας, αγαπώ ότι γεννήθηκα στην Ελλάδα και νομίζω ότι εκεί θα αποσυρθώ μια μέρα. Αγαπώ επίσης ότι μεγάλωσα στην Αυστραλία ακόμα κι αν το ποδόσφαιρo δεν ήταν μεγάλο άθλημα. Όταν μεγαλώνεις στην Αυστραλία έχεις τη συμπεριφορά στον αθλητισμό να αντιμετωπίζεις τα πάντα όσο μικρά ή μεγάλα είναι. Είμαι περήφανος και για τις δύο ρίζες μου». Στη συνέχεια, συνέχισε στα ελληνικά λέγοντας: «Ευχαριστώ για την ερώτηση, είμαι πολύ περήφανος που είμαι Έλληνας».

Η συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και η νέα πρόκληση

Λίγο μετά τον ιστορικό θρίαμβο με την Τότεναμ, ο Άγγελος Ποστέκογλου βραβεύθηκε από τον πρόεδρο της Super League, Βαγγέλη Μαρινάκη, στο περιθώριο της κλήρωσης του πρωταθλήματος. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον Έλληνα προπονητή, λέγοντας: «Είναι πολύ σημαντικό ένας άνθρωπος να είναι περήφανος και να φωνάζει για την καταγωγή του. Με αυτήν την επιτυχία με την Τότεναμ έκανε περήφανη την Ελλάδα».

Σύμφωνα δε με το ρεπορτάζ, η γνωριμία των δύο ανδρών είχε γίνει αμέσως μετά την κατάκτηση του Europa League. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ως ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ Φόρεστ, είχε δείξει αμέσως το ενδιαφέρον του για τον Ποστέκογλου, θαυμάζοντας όχι μόνο τις προπονητικές του ικανότητες, αλλά και την προσωπικότητά του.

Η συνεργασία του Ποστέκογλου με την Τότεναμ έληξε σύντομα και άδοξα, καθώς οι δρόμοι τους χώρισαν, παρά την τεράστια επιτυχία που σημείωσε με τον αγγλικό σύλλογο. Όμως η επόμενη κίνηση του «Άνγκε» μάλλον είχε προδιαγραφθεί πριν καλά καλά γίνει.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ και ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι από σήμερα το επόμενο «λιμάνι» του. Το θαύμα της Τότεναμ ήταν μόνο η αρχή. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης βλέπει στο πρόσωπο του Άγγελου Ποστέκογλου τον άνθρωπο που μπορεί να επαναφέρει την ομάδα στους τίτλους μετά από τόσες δεκαετίες και από την τελευταία μεγάλη επιτυχία της Νότιγχαμ Φόρεστ το μακρινό 1959, όταν η ομάδα κατέκτησε το Κύπελλο Αγγλίας (FA Cup) επικρατώντας της Λούτον Τάουν με 2-1 στον τελικό.

Η πορεία του Έλληνα τεχνικού, που οδήγησε την Τότεναμ στην κατάκτηση του Europa League, δίνει την πεποίθηση στον ιδιοκτήτη της Φόρεστ ότι είναι ο κατάλληλος για να καθοδηγήσει την ομάδα σε μια αξιοσημείωτη πορεία στην Ευρώπη και να γράψει ένα νέο χρυσό κεφάλαιο στην ιστορία του συλλόγου.