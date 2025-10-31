Άλφι Γουάιτμαν: Από τερματοφύλακας της Τότεναμ και κάτοχος Europa League σε σκηνοθέτης

Ο Άλφι Γουάιτμαν, ο 27χρονος Άγγλος τερματοφύλακας που πέρασε μια δεκαετία στη Τότεναμ, έκανε μία εντυπωσιακή στροφή στην καριέρα του, αφήνοντας πίσω του το ποδόσφαιρο για να ακολουθήσει τον δρόμο της σκηνοθεσίας και της φωτογραφίας. Μετά την κατάκτηση του Europa League και την ολοκλήρωση του συμβολαίου του στις 7 Ιανουαρίου 2025, ο Γουάιτμαν αποφάσισε να μην συνεχίσει στην Αγγλική Β' κατηγορία, παρά τις προτάσεις που είχε, και έγινε μέλος της Somesuch Productions, μιας πολυβραβευμένης εταιρείας παραγωγής γνωστής για διαφημίσεις, μουσικά βίντεο και ταινίες υψηλής ποιότητας.



Ο ίδιος εξηγεί την απόφασή του με ειλικρίνεια: «Πάντα ένιωθα λίγο διαφορετικός. Οι συμπαίκτες με φώναζαν χίπη, αλλά εγώ ήθελα να ακολουθήσω πράγματα που με ενδιέφεραν πραγματικά. Όταν γνώρισα τη φίλη μου, που ήταν μοντέλο, και τη φίλη της που ήταν σκηνοθέτης, μου άνοιξαν τα μάτια σε έναν κόσμο δημιουργίας που δεν είχα φανταστεί. Ήθελα να μάθω, να δοκιμάσω και να βρίσκομαι με ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν».

Σήμερα, ο Γουάιτμαν εργάζεται ως σκηνοθέτης και φωτογράφος, έχοντας ήδη συμμετάσχει σε γυρίσματα για τη Nike και σε ντοκιμαντέρ στη Νορβηγία. Το όνειρό του είναι να φτιάξει μια ταινία μεγάλου μήκους, αλλά, όπως λέει, η προτεραιότητα είναι η μάθηση και η εμπειρία στο πλατό. «Υπάρχουν τόσα πολλά να μάθω. Το να δημιουργείς, να βρίσκεσαι στο πλατό και να συνεργάζεσαι με ταλαντούχους ανθρώπους είναι αυτό που με κάνει πραγματικά ευτυχισμένο», προσθέτει.



