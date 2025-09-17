Champions League: Η Καραμπάγκ «άλωσε» το «Ντα Λουζ» - «Βροχή» από γκολ στο Γιουβέντους - Ντόρτμουντ

Η δράση στοUEFA Champions League, επέστρεψε με το πρόγραμμα της πρεμιέρας να περιλαμβάνει έξι αναμετρήσεις με το διπλό της Καραμπάγκ (2-3) επί της Μπενφίκα και τα οκτώ γκολ στο Γιουβέντους - Μπορούσια Ντόρτμουντ (4-4) να κλέβουν την παράσταση.

Μπενφίκα - Καραμπάγκ 2-3

Με τον Βαγγέλη Παυλίδη βασικό και σκόρερ, η Μπενφίκα βρέθηκε να προηγείται με 2-0 από το 16ο λεπτό της αναμέτρησης με την Καραμπάγκ, η οποία όμως δεν παράτησε το παιχνίδι και έκανε επική ανατροπή, φεύγοντας από το «Ντα Λουζ» με το «διπλό», επικρατώντας με 2-3!

Γιουβέντους - Μπορούσια Ντόρτμουντ 4-4

Παρά το κακό πρώτο 45λεπτο που ολοκληρώθηκε στο 0-0, το δεύτερο μέρος του Γιουβέντους-Ντόρτμουντ για τη League Phase του Champions League ήταν ανάλογο του επιπέδου των δυο ομάδων με τις δυο ομάδες να πετυχαίνουν από τέσσερα γκολ και το τελικό 4-4 να είναι από τα σκορ που μένουν στη ιστορία!

Ρεάλ Μαδρίτης - Μαρσέιγ 2-1

Με δύο εύστοχα πέναλτι από τον Κιλιάν Εμπαπέ, η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε την ανατροπή με την Μαρσέιγ και νίκησε με 2-1 στην πρεμιέρα του Champions League.

Η Ρεάλ βρέθηκε πίσω στο σκορ από το 22' απέναντι από την Μαρσέιγ και χρειάστηκε να παίξει για περισσότερα από 20 λεπτά με αριθμητικό μειονέκτημα (αποβολή στο 72' του Καρβαχάλ) όμως βρήκε τον τρόπο να κάνει την ανατροπή και να επικρατήσει με χάρη σε δύο εύστοχα πέναλτι του Εμπαπέ στο 29' και στο 81'.

Τότεναμ - Βιγιαρεάλ 1-0

Η League Phase του Champions League ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για την Τότεναμ, η οποία πήρε τη νίκη στην πρώτη αγωνιστική κόντρα στη Βιγιαρεάλ με σκορ 1-0.

Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης, μπήκε στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης και προέκυψε από ολέθριο λάθος του τερματοφύλακα των Ισπανών.

Αϊντχόφεν - Ουνιόν Σεν - Ζιλουάζ 1-3

Με μεγάλη έκπληξη άνοιξε την αυλαία της η φετινή League Phase του Champions League. Στο ένα από τα δύο απογευματινά παιχνίδια, η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ πέρασε με το επιβλητικό 1-3 από την έδρα της Αϊντχόφεν και εκκίνησε με τεράστια νίκη τις υποχρεώσεις της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για την παρθενική συμμετοχή της ομάδας στο Champions League, η οποία συνοδεύτηκε από μία τεράστια νίκη.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν εξαιρετικοί τακτικά και εκμεταλλεύτηκαν κάθε λάθος της αντιπάλου τους, φτάνοντας σε μια ευρεία επικράτηση. Οι Βέλγοι προηγήθηκαν μόλις στο 9ο λεπτό της συνάντησης, με τον Ντέιβιντ να είναι εύστοχος σε εκτέλεση πέναλτι, σκοράροντας το πρώτο γκολ της σεζόν στο Champions League.

Αθλέτικ Μπιλμπάο - Άρσεναλ 0-2

Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στη League Phase του φετινού Champions League η Άρσεναλ, καθώς η ομάδα του Αρτέτα έφυγε με σπουδαίο διπλό (0-2) από την έδρα της Αθλέτικ Μπιλμπάο, του Ερνέστο Βαλβέρδε.

Για τους Λονδρέζους σκόραραν οι Γκαμπριέλ Μαρτινέλι και Λεάντρο Τροσάρ, οι οποίοι μπήκαν ως αλλαγή στο παιχνίδι και σκοράραν για το τελικό 0-2.

Πηγή: Athletiko.gr