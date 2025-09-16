Champions League: Το αστρονομικό ποσό για τον νικητή, τα νέα έσοδα και ο Ολυμπιακός

Το Champions League έχει ξεφύγει οικονομικά από κάθε άλλη ποδοσφαιρική διοργάνωση παγκοσμίως, μοιράζοντας «τρελά» χρήματα στις ομάδες που θα συμμετάσχουν στην φετινή League Phase. Συνολικά 2.437.000.000 ευρώ θα διανεμηθούν στις36 ομάδες, ένα ποσό σημαντικά αυξημένο σε σχέση με τις προηγούμενες σεζόν, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή πλούτου για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Η UEFA, εκτός από τις αλλαγές στο σύστημα διεξαγωγής που εφαρμόστηκαν από πέρυσι, έχει προχωρήσει και σε σημαντικές διαφοροποιήσεις στο οικονομικό σκέλος. Το αστρονομικό ποσό που θα μοιραστεί χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες, εξασφαλίζοντας έσοδα από την αρχή μέχρι το τέλος της διοργάνωσης.

Από τη συμμετοχή, στις νίκες και στην κατάταξη

Αρχικά, οι 36 ομάδες μεταξύ άλλων και ο Ολυμπιακός θα μοιραστούν 670.000.000 ευρώ ως εγγυημένα ποσά μόνο για τη συμμετοχή τους στη League Phase. Κάθε σύλλογος θα λάβει 18.620.000 ευρώ, ένα ποσό που θα δοθεί σε δύο δόσεις. Στη συνέχεια, τα χρήματα αυξάνονται ανάλογα με την απόδοση της κάθε ομάδας. Για κάθε νίκη, προστίθενται 2.100.000 ευρώ στα ταμεία, ενώ η ισοπαλία αποφέρει 700.000 ευρώ.

Επιπλέον, η τελική κατάταξη στη League Phase παίζει καθοριστικό ρόλο στα έσοδα. Ο 36ος της κατάταξης θα λάβει μια «μετοχή» αξίας 275.000 ευρώ, ενώ ο 35ος δύο, και ούτω καθεξής, με την αξία της μετοχής να πολλαπλασιάζεται όσο πιο ψηλά τερματίζει μια ομάδα. Επιπρόσθετα, οι ομάδες που θα βρεθούν στις θέσεις 1-8 θα εισπράξουν επιπλέον 2.000.000 ευρώ, ενώ αυτές στις θέσεις 9-16 θα λάβουν 1.000.000 ευρώ.

Τα έσοδα των νοκ-άουτ και το νέο Value Pillar

Η «χρυσή βροχή» συνεχίζεται και στις φάσεις των νοκ-άουτ. Η πρόκριση στα playoffs αποφέρει 1.000.000 ευρώ, στη φάση των «16» 11.000.000 ευρώ, στα προημιτελικά 12.500.000 ευρώ, και στα ημιτελικά 15.000.000 ευρώ. Η πρόκριση στον μεγάλο τελικό προσθέτει 18.000.000 ευρώ, ενώ ο νικητής θα λάβει επιπλέον 6.500.000 ευρώ. Με όλα τα παραπάνω να αθροίζονται, η ομάδα που θα κατακτήσει το τρόπαιο θα εισπράξει ένα αστρονομικό ποσό που μπορεί να ξεπεράσει τα 100.000.000 ευρώ.

Επιπλέον, η UEFA εισήγαγε ένα νέο σύστημα, το value pillar, το οποίο αντικαθιστά το παλιό market pool και την κατάταξη των συλλόγων. Το ποσό των 853.000.000 ευρώ από τα τηλεοπτικά δικαιώματα θα διανέμεται με βάση τη συνεισφορά της κάθε χώρας στα έσοδα των τηλεοπτικών μεταδόσεων και την 10ετή βαθμολογία των ομάδων. Η πρώτη ομάδα του ranking μπορεί να εξασφαλίσει έως και 34.000.000 ευρώ, ενώ η τελευταία 960.000 ευρώ.

Με αυτόν τον τρόπο, το Champions League παραμένει όχι μόνο η κορυφαία αθλητική διοργάνωση, αλλά και μια οικονομική «μηχανή» που αναδιανέμει τον πλούτο, αυξάνοντας το κίνητρο για κάθε ομάδα να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται, κατί που δεν αφήνει αδιάφορο τον Ολυμπιακό, που θέλει να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται.