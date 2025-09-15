Το απίθανο κοινό βιντεάκι Μεντιλίμπαρ-Βαλβέρδε με μπόλικη δόση... Ολυμπιακού και Champions League

Στην μάχη της Ευρώπης ρίχνεται ο Ολυμπιακός ο οποίος γνωρίζει εδώ και εβδομάδες τους οκτώ αντιπάλους του στο Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι» θα αγωνιστούν για πρώτη φορά έπειτα από πέντε χρόνια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και για πρώτη φορά με το νέο format.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στις 17 Σεπτεμβρίου (19:45) κόντρα στην Πάφο και να ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στη League Phase στα τέλη Ιανουαρίου 2026.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε ένα κοινό βίντεο με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, όπου μίλησαν τόσο ο πρώην προπονητής των «ερυθρόλευκων», Ερνέστο Βαλβέρδε, όσο και ο νυν, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά και οι Ορμπάϊθ και Ντάνι Γκαρσία. Οι δυο πλευρές ευχήθηκαν καλή επιτυχία στον ευρωπαϊκό τους δρόμο, ενώ δεν έκρυψαν την επιθυμία να συναντηθούν στην επόμενη φάση του Champions League.

Είναι γνωστό πως τις δυο ομάδες δεν τις συνδέουν μόνο τα χρώματα, αλλά και το παρελθόν, με τον Βαλβέρδε να έχει γράψει ιστορία στους πάγκους της ομάδας του Πειραιά και να είναι ιδιαίτερα αγαπητός στον κόσμο του Ολυμπιακού.

Δείτε το βίντεο της ΠΑΕ Ολυμπιακός