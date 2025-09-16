Αθλητικές μεταδόσεις: H ώρα και το κανάλι της πρεμιέρας στη League Phase με Παυλίδη και Βαλβέρδε

Η πρώτη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης αρχίζει με τη πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League να διεξάγεται σήμερα, Τρίτη 16 Σεπτεμβρίο.

Φυσικά, η Ρεάλ Μαδρίτης, η ομάδα με τις περισσότερες κατακτήσεις στην ιστορία του θεσμού, δεν θα μπορούσε να λείπει από τη διοργάνωση, συνεχίζοντας το σερί της.

Μια από τις πιο αξιοσημείωτες επιστροφές είναι αυτή της Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε, η οποία συμμετέχει ξανά μετά από 11 χρόνια απουσίας.

Η Ελλάδα, από την πλευρά της, θα έχει την τιμητική της στη διοργάνωση, όχι μέσω ελληνικής ομάδας, αλλά μέσω του διεθνή επιθετικού Βαγγέλη Παυλίδη, που αγωνίζεται στη Μπενφίκα, προσδίδοντας ένα επιπλέον ενδιαφέρον για τους Έλληνες φιλάθλους.

Συνολικά, έξι από τα 18 παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής θα διεξαχθούν απόψε, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός μακρύ ταξιδιού που θα κορυφωθεί στον μεγάλο τελικό στις 31 Μαΐου.

Η νέα μορφή της διοργάνωσης αναμένεται να προσφέρει περισσότερες συγκινήσεις και απρόβλεπτα αποτελέσματα, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων μέχρι το τέλος.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα