Οριστικό: Στο ανακαινισμένο «Καμπ Νόου» η μεγάλη μάχη Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός στο Champions League
Ο Ολυμπιακός θα παίξει στο νέο «Καμπ Νόου» για την 3η αγωνιστική του Champions League, σε μία ιστορική αναμέτρηση απέναντι στη Μπαρτσελόνα.
Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για την έναρξη της League Phase του Champions League και τα πολύ σημαντικά παιχνίδια αρχής γενομένης με την Πάφο αλλά και κόντρα σε ευρωπαϊκά μεγαθήρια, όπως η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Άρσεναλ. Η αβεβαιότητα γύρω από την πρόοδο των εργασιών στο «Καμπ Νόου» κράτησε για εβδομάδες σε αγωνία τους φιλάθλους, όμως πλέον θεωρείται οριστικό: η αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, θα διεξαχθεί στο ανακαινισμένο γήπεδο των «μπλαουγκράνα».
Η καταλανική ομάδα αναγκάστηκε στις πρώτες εβδομάδες της σεζόν να δώσει προσωρινά εντός έδρας παιχνίδια στο μικρό «Γιόχαν Κρόιφ» των 6.000 θέσεων, όπου πρόσφατα συνέτριψε τη Βαλένθια με 6-0. Η μεγάλη επιστροφή στο «Καμπ Νόου» είχε αρχικά προγραμματιστεί για τα μέσα Σεπτεμβρίου, με περιορισμένη χωρητικότητα 27.000 θεατών, ωστόσο η καθυστέρηση στην αδειοδότηση από τον δήμο της Βαρκελώνης ανέβαλε το πλάνο.
Πλέον, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ισπανικού Τύπου, η Μπαρτσελόνα θα είναι σε θέση να υποδεχτεί τη Ρεάλ Σοσιεδάδ στις 28 Σεπτεμβρίου για τη La Liga, σηματοδοτώντας το επίσημο comeback στο ιστορικό γήπεδο. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο ώστε και το ευρωπαϊκό ραντεβού με τον Ολυμπιακό, στις 21 Οκτωβρίου, να διεξαχθεί στο «σπίτι» της ομάδας του Χάνσι Φλικ.
Για να καταστεί εφικτό, απαιτείται το σχετικό πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης των εργασιών, που επιτρέπει τη χρήση του γηπέδου με 27.000 θεατές. Η UEFA έχει θέσει επιπλέον προϋποθέσεις για την τηλεοπτική μετάδοση, καθώς η μερικώς ανοιχτή «Tribuna» και η κλειστή πλευρική κερκίδα δεν πληρούν πλήρως τα στάνταρ. Στη δεύτερη φάση επαναλειτουργίας, με την προσθήκη ακόμη μιας εξέδρας, η χωρητικότητα θα ανέβει στις 45.000 θέσεις, κάτι που θα φέρει το γήπεδο πιο κοντά στις ευρωπαϊκές απαιτήσεις.
Η πλήρης ανακαίνιση του «Καμπ Νόου» υπολογίζεται να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2026, με στόχο μια εντυπωσιακή χωρητικότητα 105.000 θεατών και συνολικό κόστος 1,5 δισ. ευρώ. Μέχρι τότε, οι φίλοι της Μπαρτσελόνα θα ζήσουν μια σταδιακή επιστροφή στη μεγάλη τους έδρα.
Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase
Ο Ολυμπιακός αρχίζει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στις 17 Σεπτεμβρίου απέναντι στην Πάφο στο «Γ. Καραϊσκάκης» (19:45), πριν ταξιδέψει στο Λονδίνο για να αντιμετωπίσει την Άρσεναλ(1/10, 22:00). Στις 21 Οκτωβρίου έρχεται η μεγάλη δοκιμασία στο «Καμπ Νόου» με τη Μπαρτσελόνα (19:45), ενώ ακολουθεί το παιχνίδι με την Αϊντχόφεν στον Πειραιά στις 4 Νοεμβρίου (22:00).
Η συνέχεια είναι ακόμη πιο απαιτητική, με αναμέτρηση κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (26/11, 22:00, εντός έδρας) και ταξίδι στο μακρινό Αλμάτι για να αντιμετωπίσει την Καϊράτ (9/12, 17:30). Το 2026 θα ξεκινήσει με δύο κρίσιμα ματς: στις 20 Ιανουαρίου απέναντι στη Λεβερκούζεν στο Φάληρο (22:00) και στις 28 του μήνα στην έδρα του Άγιαξ (22:00).
Η επιστροφή του Champions League στο «Καμπ Νόου» σε συνδυασμό με την παρουσία του Ολυμπιακού σε έναν τόσο απαιτητικό όμιλο δίνει στην αναμέτρηση της 21ης Οκτωβρίου μια ξεχωριστή βαρύτητα.