Ευρωπαϊκή λίστα Ολυμπιακού: Ο Μεντιλίμπαρ έκοψε Γιαζίτζι, Καμπελά και Μάνσα

Λίγες μέρες μετά την κλήρωση για τη League Phase τουUEFA Champions League και τη γνωστοποίηση των ημερομηνιών των αγώνων από την UEFA, o Ολυμπιακός, δήλωσε το βράδυ της Τρίτης (2/9) την ευρωπαϊκή του λίστα για τις οκτώ αναμετρήσεις της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να κόβει τους Ρεμί Καμπελά, Γκουστάβο Μάντσα και Γιουσούφ Γιαζίτζι.

Θυμίζουμε πως οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τις: Πάφο (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Ρεάλ (εντός), Καϊράτ (εκτός), Λεβερκούζεν (εκτός), Άγιαξ (εντός).

Αναλυτικά η λίστα του Ολυμπιακού:

Ποντένσε, Μαρτίνς, Μπιανκόν, Ροντινέι, Ελ Κααμπί, Γκαρθία, Έσε, Καλογερόπουλος, Τσικίνιο, Κοστίνια, Μπρούνο, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Ρέτσος, Ντιόγκο Νασιμέντο, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ, Μουζακίτης (λίστα Β Ακαδημία), Λιατσικούρας (λίστα Β Ακαδημία) Πνευμονίδης (λίστα Β Ακαδημία).