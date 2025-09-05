Η Μπαρτσελόνα «υποκλίνεται» στον Μεντιλίμπαρ: «Ο αρχιτέκτονας του Ολυμπιακού»

Ο Ολυμπιακός έμαθε πριν λίγες ημέρες τους οκτώ αντιπάλους του για τη League Phase του UEFA Champions League και στην επιστροφή του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση θα κληθεί να αντιμετωπίσει τις: Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Άγιαξ, Άρσεναλ, Μπάγερν Λεβερκούζεν, Αϊντχόφεν, Πάφο και Καϊράτ Αλμάτι. Με αφορμή λοιπόν τη συνάντηση του με τους «Μπλαουγκράνα» οι Ισπανοί ετοίμασαν ένα αφιέρωμα για τους «ερυθρόλευκους» κάνοντας ειδική αναφορά στους Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και σε τέσσερις ακόμη παίκτες της ομάδας του Πειραιά.

Η Μπαρτσελόνα θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό στο νέο «Καμπ Νόου» το οποίο αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του στα μέσα Σεπτέμβρη. Το νέο υπερσύγχρονο «στολίδι» της Ισπανικής ομάδας θα γίνει ένα από τα μεγαλύτερα γήπεδα στον κόσμο με την χωρητικότητα του να φτάνει τις 105.000 θέσεις, αλλά στις 23 Οκτωβρίου που θα διεξαχθεί ο αγώνας με τον Ολυμπιακό δεν θα είναι πλήρως έτοιμο και σύμφωνα με το σχέδιο των Καταλανών θα φιλοξενήσει είτε 27.000 φιλάθλους είτε 45.000 φιλάθλους.

Μάλιστα στο επίσημο site τους οι «Μπλαουγκράνα» έκαναν και αφιέρωμα στον Ολυμπιακό και αποθέωσαν τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, χαρακτηρίζοντας τον ως «αρχιτέκτονα» των «ερυθρόλευκων» αλλά ειδική αναφορά έκαναν και στους Κωνσταντή Τζολάκη, Ροντινέι, Τσικίνιο και στον Αγιούμπ Ελ Καμπί. Για τον Βραζιλιάνο μπακ ανέφεραν πως είναι πολύ σημαντικός στην ανάπτυξη της ομάδας, καθώς πέτυχε τέσσερα γκολ και μοίρασε 13 ασιστ την περασμένη σεζόν. Για τον Πορτογάλο έγραψαν ότι είναι ο κινητήριος μοχλός στην επιθετική γραμμή και τέλος τόνισαν ότι το μεγάλο όπλο του Ολυμπιακού βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης και ακούει στο όνομα Αγιούμπ Ελ Καμπί.

Επιπλέον η Μπάρτσα, θυμήθηκε και τις δύο προηγούμενες συναντήσεις με τους Νταμπλούχους Ελλάδας τη σεζόν 2017-2018 για τους ομίλους του Champions League, όπου είχαν έρθει ισόπαλοι (0-0) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και στο «Καμπ Νόου» είχαν επικρατήσει με 3-1.