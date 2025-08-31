Πώς η παρέμβαση Μεντιλίμπαρ «κλείδωσε» τη μεταγραφή του Ταρεμί στον Ολυμπιακό

Κάθε μεταγραφική υπόθεση κρύβει πίσω της μια μικρή ή μεγάλη ιστορία. Οσο πιο βαρύ είναι το όνομα που έχει πέσει στο τραπέζι, τόσο πιο πολλές είναι οι δυσκολίες που μπορούν να παρουσιαστούν. Κάπως έτσι έγινε και στην περίπτωση του Μεχντί Ταρεμί με το Athletiko να είναι το Μέσο που αποκάλυψε από το πρωί της Τετάρτης, ότι ο Ιρανός διεθνής επιθετικός βρίσκεται στη λίστα του Ολυμπιακού, για να ακολουθήσει το απόγευμα της ίδιας μέρας σερί δημοσιευμάτων από Ιταλία μεριά, μέχρι να φτάσουμε στην τελική συμφωνία και την άφιξη το πρωί της Κυριακής (31/8) στις 9 το πρωί.

Ο Ταρεμί βρέθηκε στο στόχαστρο πολλών ομάδων. Μεταξύ τους και ο Παναθηναϊκός, η Αϊντχόβεν, η Λιόν. Ο ανταγωνισμός μεγάλος, η συμφωνία των «ερυθρολεύκων» με την Ιντερ ήταν ένα ατού, αλλά όχι δεσμευτική προς τον ποδοσφαιριστή, ούτε κάτι άπιαστο για τους άλλους μνηστήρες. Γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ θα εισπράξει η ομάδα του Μιλάνου, θα κρατήσει στο ταμείο της κι άλλα 8 που θα έπαιρνε ο 33χρονος στράικερ τα επόμενα δύο χρόνια, συνολικό κέρδος γύρω στο δεκάρικο.

Μέχρι τα ξημερώματα όλα ήταν ανοιχτά για το μέλλον του Ταρεμί, με τον παίκτη να έχει ζητήσει προθεσμία για να απαντήσει, ενώ μέσα στις προτάσεις που είχε, του πρόσφεραν και περισσότερα χρήματα, αλλά και μεγαλύτερο συμβόλαιο, από τα δύο χρόνια που συμφώνησε τελικά με τους νταμπλούχους Ελλάδας. Το ποσό που του προτάθηκε ήταν δύο εκατ. ετησίως «νετ» συν μπόνους κατάκτησης στόχων, αλλά και προσωπικών επιδόσεων. Με άλλα λόγια θα πάρει γύρω στο τάλιρο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, αλλά μέχρι να φτάσουμε στο «ναι», όλα έμοιαζαν να κρέμονται από μία κλωστή. Τι έγειρε τελικά την πλάστιγγα;

Το πρεστίζ του Ολυμπιακού και η συμμετοχή του στη League Phase του Champions League, οι πληροφορίες που μάζεψε ο Ταρεμί από φίλους και γνωστούς που ξέρουν καλά από Ελλάδα, όπως ο Καρίμ Ανσαριφάρντ, αλλά και το τηλεφώνημα του Μεντιλίμπαρ! Ηταν δεδομένο ότι αν κολλούσε κάπου η δουλειά θα ήταν ο ανταγωνισμός που υπάρχει στου Ρέντη σε ό,τι αφορά το σκέλος της επίθεσης λόγω της παρουσίας των Ελ Καμπί, Γιάρεμτσουκ.

Η ξεκάθαρη κουβέντα Ταρεμί - Μεντιλίμπαρ

Κάπου εκεί, όπως λένε εκείνοι που γνωρίζουν το παρασκήνιο της υπόθεσης, πήρε την κατάσταση στα χέρια του ο Μεντιλίμπαρ, πέρα από το ειδικό βάρος που έχουν πάντα σε τέτοιες ιστορίες οι προσωπικές επαφές του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο Βάσκος κόουτς, λοιπόν, πήρε τηλέφωνο τον Ταρεμί των 303 γκολ στην καριέρα του (έχει βάλει 202 κι έχει μοιράσει άλλα 101) και του εξήγησε τι έχει στο μυαλό του.

Δεν του υποσχέθηκε φανέλα βασικού, αλλά του ξεκαθάρισε ότι θα τοποθετηθεί στην ίδια ευθεία με τους άλλους δύο επιθετικούς, ότι τα ματς είναι πολλά, ότι θα έχει τον αγωνιστικό χρόνο που επιθυμεί, ενώ του ξεκαθάρισε ότι σε πολλά παιχνίδια σκοπεύει να παίζει με δύο επιθετικούς, ειδικά στα ματς εντός των συνόρων, καθώς και την απουσία του Ελ Καμπί τον Γενάρη λόγω «Κόπα Αφρικα».

Η ξεκάθαρη κουβέντα του «Μέντι» εξαφάνισε και τους τελευταίους ενδοιασμούς στο μυαλό του διεθνούς στράικερ, ο οποίος λίγες ώρες μετά από το φιλικό του Ιράν με το Αφγανιστάν, μετέφερε στους εκπροσώπους του, την τελική απόφαση που ήταν «ναι» στην ομάδα του Πειραιά. Σίγουρα έπαιξε ρόλο στην ιστορία και η επιθυμία της Ιντερ να κρατήσει ανοικτό το δίαυλο με τον Ολυμπιακό για μελλοντική χρήση, καθώς οι «νερατζούρι» καλοβλέπουν τον Εσε, τον Μουζακίτη και όχι μόνο από το «ερυθρόλευκο» ρόστερ... Όλα τα παραπάνω μπήκαν στη ζυγαριά και οι νταμπλούχοι Ελλάδας δημιούργησαν μία από τις πιο γεμάτες κι αξιόπιστες επιθετικές τριάδες σε όλη την Ευρώπη...