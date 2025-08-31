Άγνωστες ιστορίες για τον Ταρέμι: Ο εγκλωβισμός στο Ισραήλ τα παρατσούκλια και η πατρική επιρροή

Ο Ιρανός επιθετικός αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και τα καθιερωμένα εργομετρικά τεστ και έπειτα να υπογράψει κλειστό διετές συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους». Η νέα μεταγραφή των «ερυθρόλευκων» κουβαλάει κάποιες άγνωστες (στο ευρύ κοινό) ιστορίες από το παρελθόν.

Οι δύσκολες στιγμές στο Ισραήλ

ΑΠΕ-ΜΠΕ





Ο Ταρεμί πριν από περίπο 2,5 μήνες είχε περάσει δύσκολες στιγμές, παραμονές του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.



Συγκεκριμένα, στις 13 Ιουνίου του τρέχοντος έτους, το Ισραήλ είχε επιτεθεί στο Ιράν, το οποίο... ανταπέδωσε και το αποτέλεσμα της ανταλλαγής πυρών, ήταν να κλείσει το αεροδρόμιο του Ιράν για λόγους ασφαλείας, με τον Ιρανό επιθετικό να εγκλωβίζεται ουσιαστικά, στην Τεχεράνη.



Εκείνο το διάστημα, ο Ταρεμί είχε επιστρέψει στη γενέτειρα του για να επισκεφθεί για λίγες ημέρες την οικογένεια του, καθώς τον πίεζε ο χρόνος, αφού μετά τον τελικό του Champions League, μεσολαβούσαν μόλις δύο εβδομάδες μέχρι την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.



Για μερικές ώρες μάλιστα, είχε χαθεί κάθε είδους επικοινωνία του με την Ίντερ, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους «νερατζούρι». Αυτό δεν κράτησε πολύ ωστόσο και τελικά το ζήτημα λύθηκε, ωστόσο ο Ιρανός πέρασε μεγάλη ταλαιπωρία εξαιτίας της κατάστασης.

Τα ιδιαίτερα παρατσούκλια

ΑΠΕ ΜΠΕ

Ο Ταρεμί έχει μια ιδιαιτερότητα που δεν αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχει αποκτήσει δύο διαφορετικά παρατσούκλια!



Στα χρόνια του στην Πόρτο, τον αποκαλούσαν «Persian Gulf Boy», ενώ πέρσι που βρισκόταν στην Ίντερ, του... κόλλησαν και το «Prince of Persia».



Όσον αφορά το παρατσούκλι του στους «δράκους», ξεκίνησε να γίνεται... της μόδας στην Πορτογαλία, όταν ο Ιρανός επιθετικός έφτασε τις 100 συμμετοχές με την Πόρτο.

Η επιρροή από τον πατέρα του

Reuters

Ο Ταρεμί μυήθηκε στον χώρο του ποδοσφαίρου, χάρις στον πατέρα του. Επρόκειτο για τον Αλιρεζά Ταρεμί, ο οποίος ήταν από τους πιο γνωστούς ποδοσφαιριστές στο Μπουσίρ, στην γενέτειρα πατέρα και γιου.



Αποτέλεσε μάλιστα, τον πρώτο προπονητή που είχε ο Ιρανός επιθετικός στην πρώτη ακαδημία που αγωνίστηκε.



Ο πατέρας του Ταρεμί, σε αντίθεση με τον ίδιο, ήταν αμυντικός και ουσιαστικά έκανε τον Μεχντί να αγαπήσει το ποδόσφαιρο από νεαρή ηλικία, όταν πήγαιναν για ψάρεμα, όπου είχαν πάντοτε μαζί τους μια μπάλα και έπαιζαν στην παραλία.