Μεχντί Ταρεμί: Ένα «κανόνι» στην επιθετική γραμμή του Μεντιλίμπαρ

Ο Ταρεμί όπως είχε γίνει γνωστό τα τελευταία 24ωρα θα έπαιρνε ο ίδιος την καλύτερη απόφαση για τον ίδιο. Λιόν, Αϊντχόφεν, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός όπως έγραφαν οι Ιταλοί ήταν οι τέσσερις ομάδες που διεκδικούσαν την υπογραφή του παίκτη, οποίος θα αποφάσιζε την Παρασκευή το αργότερο το Σάββατο!



Και τελικά ο mister 202 γκολ στην καριέρα του (προσθέστε κι άλλες 101 ασίστ) αποφάσισε πως η προοπτική του Ολυμπιακού είναι η καλύτερη και έτσι όπως όλα δείχνουν θα φορέσει τα ερυθρόλευκα!

Το πλούσιο βιογραφικό του Ταρεμί

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Ταρεμί ξεκίνησε από την 2η κατηγορία του Ιράν και από τα χαμηλά στρώματα, όμως όντας ο κορυφαίος σκόρερ της Λίγκας προσέγγισε αρκετές ομάδες. Αρχικά, εντάχθηκε με διετές συμβόλαιο στην Περσέπολις Τεχεράνης το καλοκαίρι του 2014 για να ακολουθήσει η μεταγραφή του το 2018 στην Αλ Γκαράφα. Στην συνέχεια, ακολούθησε η Ρίο Άβε, εκεί όπου πέτυχε στην πρώτη σεζόν 18 γκολ, αλλά και η Πόρτο (2020) εκεί όπου σκόραρε 16 φορές και μοίρασε 11 ασίστ. (την δεύτερη σεζόν είχε 22 γκολ και 7 ασίστ).

Το μεγαλύτερο βήμα στην καριέρα του, πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουλίου του 2024, εκεί όπου υπέγραψε στην ιταλική Ίντερ. Μάλιστα έγινε ο πρώτος Ιρανός παίκτης που καταφέρνει κάτι τέτοιο και αποτελεί μόλις τον δεύτερο Ασιάτη στην ιστορία του συλλόγου.



Οι ατομικές διακρίσεις του Ιρανού επιθετικού

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ιρανός Ποδοσφαιριστής της Χρονιάς: 2016, 2017



Επιθετικός της Χρονιάς του Πρωταθλήματος Ιράν: 2014-15, 2015-16, 2016-17



Κορυφαίος Σκόρερ του Πρωταθλήματος Ιράν: 2015-16, 2016-17



Ομάδα της Χρονιάς του του Πρωταθλήματος Ιράν: 2014-15, 2015-16, 2016-17



Κορυφαίος Σκόρερ της 2η Κατηγορίας Ιράν (Β΄ Όμιλος): 2013-14, 2013–14



Ομάδα της Χρονιάς της Πριμέιρα Λίγα: 2019-20,2020-21,2021-22,2022-23



Κορυφαίος Σκόρερ της Πριμέιρα Λίγα: 2019-20,2022-23



Παίκτης της Χρονιάς της Ρίο Άβε: 2019-20



Κορυφαίος σε Ασίστ της Πριμέιρα Λίγα: 2020-21



Κορυφαίος Σκόρερ του Κύπελλο Εθνών ΠΟΚΑ: 2023



Καλύτερος Παίκτης του Κύπελλο Εθνών ΠΟΚΑ: 2023



UEFA Γκολ της Διοργάνωσης από τους φιλάθλους: 2020-21



Ομάδα της Διοργάνωσης του Ασιατικού Κυπέλλου Εθνών: 2023



Τι στοιχεία φέρνει στον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ

Reuters

Πρόκειται για έναν ολοκληρωμένο φορ. Δεν θα δούμε τον Ταρεμί μόνο να σκοράρει, αλλά και να δημιουργεί, αφού είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Είναι εξαιρετικός στην κίνηση όταν δεν έχει την μπάλα και εκτελεί καλά τα πέναλτι, αν αυτό χρειαστεί.

Το στυλ του έχει μπόλικη... αντοχή και πρέσινγκ, στοιχεία απαραίτητα για να αγωνιστεί στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Διαθέτει εμπειρία από Ευρώπη, θα δώσει πολύτιμες ανάσες στον Ελ Καμπί και τον Γιάρεμτσουκ που δεν θα είναι πλέον... μόνοι και υπο συνθήκες θα μπορεί να αγωνιστεί και στα άκρα της επίθεσης. Είναι μια low-risk κίνηση που θα δικαιώσει τον σύλλογο και θα προσθέσει ένα ακόμη γρανάζι στην «μηχανή» του Βάσκου προπονητή.

