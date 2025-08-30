Champions League: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Ολυμπιακού - Όλες οι μέρες και οι ώρες παιχνιδιών

Στην μάχη της Ευρώπης ρίχνεται ο Ολυμπιακός ο οποίος έμαθε τους οκτώ αντιπάλους του στο Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι» θα αγωνιστούν για πρώτη φορά έπειτα από πέντε χρόνια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και για πρώτη φορά με το νέο format.



Από το πρώτο γκρουπ, οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τις Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γ. Καραϊσκάκης» και Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νου», από το δεύτερο θα κοντραριστούν με τη Λεβερκούζεν στο Φάληρο και την Άρσεναλ στο «Έμιρεϊτς». Απ' το τρίτο γκρουπ, στο οποίο βρίσκονταν και οι ίδιοι, θα παίξουν με τις Αϊντχόφεν εντός έδρας και Άγιαξ στην Ολλανδία και απ' το τέταρτο αντιμετωπίζουν την Πάφο στο «Γ. Καραϊσκάκης» και την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν.



Ο Ολυμπιακός γνωρίζει πλέον το αναλυτικό πρόγραμμά του για τη φάση των ομίλων του Champions League, με τους «ερυθρόλευκους» να ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στις 17 Σεπτεμβρίου 2025 και να ολοκληρώνουν τον πρώτο γύρο στα τέλη Ιανουαρίου 2026.



Οι «ερυθρόλευκοι» θα ξεκινήσουν τις φετινές προσπάθειες διάκρισης στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση κόντρα στην Πάφος στις 17 Σεπτεμβρίου και το ολοκληρώνει στην Ολλανδία με τον Άγιαξ στις 28 Ιανουαρίου. Δύσκολος Οκτώβριος με τις εκτός έδρας αναμετρήσεις με Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα ενώ στις 16 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί το μεγάλο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Καραϊσκάκης».

Αναλυτικά το πρόγραμμα: