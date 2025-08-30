Ο «Μάγος» Τσικίνιο «υπέγραψε» τη νίκη (2-0) του Ολυμπιακού στον Βόλο

Ο Ολυμπιακός,«απέδρασε» από το «ερυθρόλευκο» Πανθεσσαλικό με 2-0 χάρη στην μαγική έμπνευση του Τσικίνιο, που σκόραρε με τακουνάκι στο 71ο λεπτό και από εκτελεστής έγινε δημιουργούς, σερβίροντας στον Ρέτσο το δεύτερο γκολ στο 85ο λεπτό, με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να πανηγυρίζει το δεύτερο διαδοχικό της τρίποντο στη Stoiximan Super League.

Οι Πειραιώτες είχαν σε εξαιρετική μέρα τον Κωνσταντή Τζολάκη, ο οποίος στο πρώτο μέρος κράτησε όρθια την ομάδα του με δυο σπουδαίες επεμβάσεις και σε συνδυασμό με την ποιότητα του Τσικίνιο, οι νταμπλούχοι Ελλάδας πήραν τους τρεις βαθμούς και σκαρφάλωσαν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Από την άλλη πλευρά ο Βόλος στάθηκε πάρα πολύ καλά στο πρώτο μέρος κόντρα στους «ερυθρόλευκους», δημιουργώντας μάλιστα και δυο μεγάλες ευκαιρίες με τον Τζόκα (10') και τον Μύγα (47') αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, όπου οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν στροφές, «λύγισαν» και υποχρεώθηκαν στη δεύτερη διαδοχική τους ήττα στο πρωτάθλημα.

Το ματς

Οι φιλοξενούμενοι ήταν εκείνοι που προσπάθησαν να απειλήσουν από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, δημιουργώντας μάλιστα και τις δυο πρώτες καταγεγραμμένες τελικές του αγώνα, με τον Τσικίνιο να σουτάρει και τη μπάλα να περνά αουτ μόλις στο 4ο λεπτό, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Ροντινέι έκανε τη σέντρα αλλά η κεφαλιά του Ρέτσου είχε την ίδια κατάληξη με το σουτ του Πορτογάλου.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να βρουν τα πατήματα τους και με την συμπλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου, ο Τζόκα έπιασε μια δυνατό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή αλλά ο Τζολάκης με ωραία επέμβαση, έδιωξε σε κόρνερ και κράτησε ανέπαφη την εστία του. Οι προσπάθεια του Βόλου να απειλήσει τα καρέ του Ολυμπιακού συνεχίστηκε με τον Χάμουλιτς να βγαίνει στην πλάτη της άμυνας των «ερυθρόλευκων» αλλά το τελείωμα του δεν ήταν καλό και η μπάλα πέρασε άουτ.

Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άφησαν πίσω τους το «κακό» πεντάλεπτο, όπου η ομάδα της Μαγνησίας προσπάθησε δυο φορές να σκοράρει και έτσι στο 24ο λεπτό οι «ερυθρόλευκοι» πάτησαν ξανά στην περιοχή του Βόλου, με τον Ζέλσον Μάρτινς να κάνει συρτή σέντρα για τον Πνευμονίδη αλλά ο νεαρός εξτρέμ δεν κατάφερε να βρει τη μπάλα και να τη στείλει στα δίχτυα. Πέντε λεπτά αργότερα ο Ολυμπιακός θα χάσει τη μεγαλύτερή του ευκαιρία στο πρώτο μέρος με τον Ζέλσον να πασάρει στον Τσικίνιο και τον Πορτογάλο να γυρίζει για τον Πνευμονίδη, αλλά ο Σιαμπάνης είπε «όχι» στο πλασέ του νεαρού από το ύψος του πέναλτι.

Οι γηπεδούχοι στέκονταν εξαιρετικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο και στο 47ο λεπτό, «άγγιξαν» το γκολ με τον Χουάνμπι να κάνει τη σέντρα από τα δεξιά και τον Μύγα να πιάνει την κεφαλιά αλλά ο Τζολάκης απέκρουσε ξανά και κράτησε για δεύτερη φορά στη σημερινή αναμέτρηση όρθια την ομάδα του.

Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μπήκαν με το «μαχαίρι στα δόντια» στο δεύτερο ημίχρονο με τον Ελ Καμπί να βρίσκει δίχτυα έπειτα στο 54ο λεπτό, από μπαλιά του Τζολάκη αλλά το γκολ του Μαροκινού δεν μέτρησε καθώς ήταν σε θέση οφσαιντ. Στην επόμενη φάση ο Νασιμέντο, προσπάθησε να δώσει τη λύση στην ομάδα του με ένα καλό σουτ έξω από την περιοχή αλλά ο γκολκίπερ του Βόλου απομάκρυνε με δυσκολία σε κόρνερ. Στο 66ο λεπτό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αποφάσισε να φρεσκάρει την μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας του, περνώντας στον αγωνιστικό χώρο τους Γκάμπριελ Στρεφέτσα και Σαντιάγκο Έσε στις θέσεις των Πνευμονίδη και Ντάνι Γκαρθία.

Στο 77ο λεπτό ο Στρεφέτσα έκανε τη σέντρα και ο Τσικίνιο με «μαγικό» τακουνάκι άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους και οκτώ λεπτά αργότερα ο Πορτογάλος από εκτελεστής έγινε δημιουργός και σέρβιρε στον Ρέτσο, ο οποίος με προβολή διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Οι ενδεκάδες:

Βόλος: Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Μύγας, Μαρτίνεθ (78′ Θαρθάνα), Κόμπα, Λάμπρου (79′ Ασεχνούν), Τζόκα, Χουάνπι, Χάμουλιτς (69′ Μακνί)

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία (66′ Έσε), Νασιμέντο (89′ Σιπιόνι), Μαρτίνς (78′ Γιαζίτζι), Τσικίνιο (89′ Καμπελά), Πνευμονίδης (66′ Στρεφέτσα), Ελ Κααμπί