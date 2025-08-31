O «λυτρωτής» Πέλκας πλήγωσε τον Ατρόμητο των δέκα παικτών και έδωσε τη νίκη στο Δικέφαλο (1-0)

Με τον Δημήτρη Πέλκα να μπαίνει ως αλλαγή και να σκοράρει, ο ΠΑΟΚ πήρε μια νίκη-χρυσάφι με 1-0 κόντρα στον Ατρόμητο, ο οποίος αγωνιζόταν με δέκα παίκτες για περισσότερο από 50 λεπτά. Ο Δικέφαλος συνεχίζει με το απόλυτο στην Stoiximan Super League, έχοντας πλέον δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Από την άλλη, παρότι αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο, η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου αμύνθηκε με σθένος, αλλά τελικά λύγισε, γνωρίζοντας την πρώτη της ήττα για τη νέα αγωνιστική περίοδο και παρέμεινε στους τρεις βαθμούς.

Στην 3η αγωνιστική, η οποία θα διεξαχθεί αμέσως μετά την επιστροφή από τη διακοπή των εθνικών ομάδων, ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει στην Κρήτη για να αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ, ενώ ο Ατρόμητος θα δώσει το πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι για τη σεζόν 2025-26 στο Περιστέρι, καθώς θα υποδεχθεί τον Άρη.

Το ματς

Ο «δικέφαλος του βορρά» μπήκε πολύ δυναμικά στην αναμέτρηση και πριν καλά-καλά συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό είχε σημαντική ευκαιρία, όμως ο Γιακουμάκης μετά από γύρισμα του Ντεσπόντοφ έστειλε τη μπάλα δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Χουτεσιώτη. Οι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου, με «όπλο» τη πίεση ψηλά απείλησαν εκν νέου στο 9ο λεπτό, όμως η βολίδα του Σάστρε από τα 30 μέτρα πέρασε λίγο έξω από την εστία του Ατρόμητου.

Η πρώτη ευκαιρία από του παίκτες του Λεωνίδα Βόκολου ήρθε στο 23ο λεπτό, όμως ο Παβλέκα είχε απάντηση στο δυνατό μακρινό σου του Τζοβάρα. Οι Θεσσαλονικείς συνέχισαν να έχουν τη κατοχή αλλά και την πρωτοβουλία στην αναμετρήση και έχασαν δύο ακόμα σημαντικές ευκαρίες με του σουτ του Ιβανούσεκ και τη κεφαλιά του Κετζιορά να περνάνε δίπλα από τη εστία του έλληνα γκολκίπερ.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία στο παιχνίδι άνηκε στον ΠΑΟΚ, με το απευθείας φάουλ του Ντεσπόντοφ να βρίσκει στο δοκάρι, μετά και την εξαιρετική επέμβαση του Χουτεσιώτη. Το σκηνικό δεν άλλαξε μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, όμως ο Μπάκου μετά από καθυστερημένο μαρκάρισμα στον Τέιλορ αντίκρισε τη δεύτερη κίρινη κάρτα και άφησε την ομάδα του με παίκτη λιγότερο στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, δυσκολεύοντας έτσι το έργο των συμπαικών του ενόψει του δεύτερου 45λεπτου.

Η εικόνα δεν άλλαξε μετά την ανάπαυλα, με το έργο των παικτών του Ατρόμητου να είναι ιδιαίτερα δύσκολο, λογω και της αριθμητικής υπεροχής του δικεφάλου. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου αύξησε την πίεση, με τους Περιστεριώτες να μην μπορούν να βγουν από την περιοχή τους και να έχουν αποκτήσει ένα πιο παθητικό ρόλο στην αναμέτρηση. Ο ΠΑΟΚ είχε και δεύτερο δοκάρι στην αναμέτρηση στο 66ο λεπτό, με τον Μεϊτέ. Ο Ντεσπόντοβ εκτέλεσε από τα δεξιά το κόρνερ, ο Γάλλος χαφ πήδηξε ψηλότερα από όλους, όμως έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Χουτεσιώτη.

Το πολυπόθητο γκολ ήρθε για τον «δικέφαλο του βορρά», με τον Πέλκα να ανοίγει το σκορ στο 73ο λεπτό και να βάζει τον ΠΑΟΚ σε θέση οδηγού, έπειτα από σέντρα του Οζντόεφ. Οι ασπρόμαυροι είχαν μάλιστα απίστευτη ευκαιρία προκειμένου να αυξήσουν την διαφορά τερμάτων στα δύο γκολ, όμως ο Καμαρά, έχασε το «άχαστο» προ κενής εστίας, με το τελικό 1-0 να παραμένει μέχρι τέλους.