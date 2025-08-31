Η ΑΕΚ λύγισε με Πιερό τον πεισματάρη Αστέρα AKTOR (1-0)

H AEK διπλασίασε τις νίκες στο φετινό πρωτάθλημα νικώντας τον Αστέρα AKTOR με 1-0 (Πιερό 38') και πάει στην διακοπή των εθνικών ομάδων με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία, με την πρόκριση επί της Άντερλεχτ και το απόλυτο 2/2 στο φετινό πρωτάθλημα. Καλά στοιχεία και υπεροχή σε αρκετά διαστήματα του αγώνα επέδειξε ο Αστέρας ΑΚTOR.

Το ματς

Ο Αστέρας AKTOR ήταν εκείνος που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων στο πρώτο τέταρτο του ματς και έδειξε μια επιθετική διάθεση. Στην συνέχεια η ΑΕΚ ισορρόπησε και στο 24ο λεπτό έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία του ματς όταν ο Πινέδα πέρασε κάθετα στον Ελίασον, εκείνος την έκοψε στον Κοϊτά, το σουτ του οποίου απέκρουσε πάνω στην γραμμή ο Πέπε Καστάνιο. Ο Αστέρας απάντησε με ένα μακρινό σουτ του Μούμο το οποίο σταμάτησε εύκολα ο Στρακόσα, όπως και στο 36' το ωραίο φαλτσαριστό σουτ του Μπαρτόλο. Στο 38ο λεπτό η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μάνταλου, ο Πιερό κέρδισε τους πάντες στον αέρα και έκανε το 1-0 με κεφαλιά.

EUROKINISSI

Οι γηπεδούχοι έφτασαν κοντά στο 2-0 στο 49' όταν την κεφαλιά του Μάνταλου σταμάτησε με υπερένταση ο Σίπσιτς πάνω στην γραμμή.Στο 58' , ο... δραστήριος Πιερό έβαλε το πόδι του μετά από γύρισμα του Ελίασον αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι. Ο Κούτεσα στο 77΄ ανάγκασε τον Παπαδόπουλος σε μια εξαιρετική επέμβαση κρατώντας την ομάδα του μέσα στο παιχνίδι. Οι φιλοξενούμενοι ζήτησαν πέναλτι στο 85' όταν ο Χαραλαμπόγλου πήγε να μπει στην φάση και παρεμποδίστηκε από τον Μουκουντί, φάση που έπρεπε να ελεγχθεί από το VAR. Το 1-0 παρέμεινε ως το τελικό σφύριγμα με την ΑΕΚ να μετράει δύο νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ: Στρακόσια, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Πενράις, Πινέδα, Μαρίν (69’ Γιόβιτς), Κοϊτά (69’ Κουτέσα), Ελίασον, Μάνταλος, Πιερό (86’ Λιούμπισιτς).



ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΚΤΟR: Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς (86’ Ιβάνοφ), Καστάνο, Σιλά, Άλχο, Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης (71’ Χαραλαμπόγλου), Καλτσάς (64’ Μεντιέτα), Μακέντα (86’ Νίκο), Γκονζάλες (64’ Γιαμπλόνσκι), Μουνιόθ.