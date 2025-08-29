ΑΕΚ: Τα προφίλ των αντιπάλων της Ένωσης στο Conference League

Αναμονή τέλος για την ΑΕΚ! Οι «κιτρινόμαυροι» έμαθαν τους έξι αντιπάλους τους στη League Phase του Conference League και πλέον γνωρίζουν τα... εμπόδια που θα βρουν στο δρόμο τους για μια καλή πορεία, με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η σειρά των αγώνων, θα γίνει γνωστή μέχρι και την Κυριακή (31/8). Η κλήρωση φέτος πραγματοποιήθηκε με διαφορετικό τρόπο από τον συνηθισμένο, ελέω και του νέου format, το οποίο εφαρμόζεται για δεύτερη σεζόν.

Από το πρώτο γκρουπ, η Ένωση» θα αντιμετωπίσει τη Φιορεντίνα στην Ιταλία, ενώ από το δεύτερο θα κοντραριστεί με τη Σάμροκ Ρόβερς στη Νέα Φιλαδέλφεια. Απ' το τρίτο γκρουπ θα παίξει με την Τσέλιε στη Σλοβενία και από το τέταρτο, στο οποίο βρισκόταν και η ίδια, θα βρει αντιμέτωπη την Αμπερντίν στην «OPAP Arena».

Στο πέμπτο γκρουπ κληρώθηκε με τη Σαμσουνσπόρ, πρώην αντίπαλο του Παναθηναϊκού, με την αναμέτρηση να γίνεται στην Τουρκία, ενώ στο έκτο και τελευταίο γκρουπ θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την Κραϊόβα.

Η... γνώριμη Φιορεντίνα

Πρόκειται για μία αρκετά γνώριμη ομάδα στη χώρα μας, καθώς πρόσφατα έχει αντιμετωπίσει δύο ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τη σεζόν 2023/2024 ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό στον τελικό του Conference League, ενώ τη σεζόν που μας πέρασε κατάφερε να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό στον γύρο των «16» της ίδιας διοργάνωσης.

Την περσινή σεζόν στη Serie A τερμάτισε στην 6η θέση, εξασφαλίζοντας έτσι την είσοδό της στα προκριματικά του UEFA Conference League.

Συνολικά στην ιστορία της έχει κατακτήσει 2 πρωταθλήματα Ιταλίας (1955-56, 1968-69), 6 Κύπελλα Ιταλίας, 1 Supercoppa Italiana και 1 Εuropa League (1960-61), ενώ έχει φτάσει και σε ευρωπαϊκές και εγχώριες τελικές, όπως δύο φορές στον τελικό του Conference League (2022-23, 2023-24).

Η έδρα της είναι το «Στάδιο Αρτέμιο Φράνκι», στη Φλωρεντία, με χωρητικότητα περίπου 43.147 θεατών. Τη φετινή σεζόν (2025-26) υπό την καθοδήγηση του νέου προπονητή Στέφανο Πιόλι, που επέστρεψε στο τιμόνι τον Ιούλιο του 2025 με συμβόλαιο έως το 2028, η ομάδα αναμένεται με ανανεωμένη ταυτότητα.



