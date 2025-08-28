Εκτόξευση για την Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA
Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, χάρισαν στην Ελλάδα 500 βαθμούς στη βαθμολογία της UEFA και η απόσταση με την Τσεχία μειώθηκε αρκετά.
Σε μια βραδιά όνειρο, όπου ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ έκαναν το 3/3, η Ελλάδα «χαμογέλασε» στη βαθμολογία της UEFA προσθέτοντας στο «σακούλι» της 500 βαθμούς και πλησίασε ακόμη περισσότερο την Τσεχία.
Το «τριφύλλι» έμεινε στην ισοπαλία (0-0) κόντρα στην Σαμσουνσπόρ στην έδρα της τουρκικής ομάδας αλλά με τη νίκη του (2-1) στο πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, πήρε την πρόκριση για τη League Phase του UEFA Conference League.
Στην ίδια διοργάνωση ο ΠΑΟΚ ανέτρεψε το 1-0 του πρώτου αγώνα, με θριαμβευτικό τρόπο, σκορπίζοντας με 5-0 τη Ριέκα στην Τούμπα και προκρίθηκε και εκείνος στον ενιαίο όμιλο της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση.
Τέλος η ΑΕΚ πραγματοποίησε μια άψογη εμφάνιση, δεν απειλήθηκε στιγμή από την Άντερλεχτ και χάρη στα γκολ των Κοϊτά και Κουτέσα, πήρε μια τεράστια νίκη- πρόκριση για τη League Phase του UEFA Conference League.
Με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα πρόσθεσε 500 βαθμούς στη βαθμολογία της UEFA, παρέμεινε στην 11η θέση και πλησίασε ακόμη περισσότερο την Τσεχία που βρίσκεται στην 10η θέση και έχασε μάλιστα και μια ομάδα.
Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA
10. Τσεχία 40.300 (+2.800 – 4/5)
11. Ελλάδα 37.512 (+3.300 – 4/5)
12. Νορβηγία 36.787 (+3.600 – 3/5)
13. Πολωνία 35.625 (+4.625 – 4/4)
14. Δανία 34.981 (+5.125 – 2/4)
15. Αυστρία 31.850 (+2.100 – 4/5)