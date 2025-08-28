Σπορ Παναθηναϊκός ΑΕΚ Ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ Conference League Europa League UEFA

Εκτόξευση για την Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA

Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, χάρισαν στην Ελλάδα 500 βαθμούς στη βαθμολογία της UEFA και η απόσταση με την Τσεχία μειώθηκε αρκετά.

INTIME
INTIME
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σε μια βραδιά όνειρο, όπου ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ έκαναν το 3/3, η Ελλάδα «χαμογέλασε» στη βαθμολογία της UEFA προσθέτοντας στο «σακούλι» της 500 βαθμούς και πλησίασε ακόμη περισσότερο την Τσεχία.

Το «τριφύλλι» έμεινε στην ισοπαλία (0-0) κόντρα στην Σαμσουνσπόρ στην έδρα της τουρκικής ομάδας αλλά με τη νίκη του (2-1) στο πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, πήρε την πρόκριση για τη League Phase του UEFA Conference League.

Στην ίδια διοργάνωση ο ΠΑΟΚ ανέτρεψε το 1-0 του πρώτου αγώνα, με θριαμβευτικό τρόπο, σκορπίζοντας με 5-0 τη Ριέκα στην Τούμπα και προκρίθηκε και εκείνος στον ενιαίο όμιλο της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση. 

Τέλος η ΑΕΚ πραγματοποίησε μια άψογη εμφάνιση, δεν απειλήθηκε στιγμή από την Άντερλεχτ και χάρη στα γκολ των Κοϊτά και Κουτέσα, πήρε μια τεράστια νίκη- πρόκριση για τη League Phase του UEFA Conference League.

Με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα πρόσθεσε 500 βαθμούς στη βαθμολογία της UEFA, παρέμεινε στην 11η θέση και πλησίασε ακόμη περισσότερο την Τσεχία που βρίσκεται στην 10η θέση και έχασε μάλιστα και μια ομάδα.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA

10. Τσεχία 40.300 (+2.800 – 4/5)
11. Ελλάδα 37.512 (+3.300 – 4/5)
12. Νορβηγία 36.787 (+3.600 – 3/5)
13. Πολωνία 35.625 (+4.625 – 4/4)
14. Δανία 34.981 (+5.125 – 2/4)
15. Αυστρία 31.850 (+2.100 – 4/5)

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Παναθηναϊκός ΑΕΚ Ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ Conference League Europa League UEFA

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader