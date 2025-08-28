Εκτόξευση για την Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA

Σε μια βραδιά όνειρο, όπου ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ έκαναν το 3/3, η Ελλάδα «χαμογέλασε» στη βαθμολογία της UEFA προσθέτοντας στο «σακούλι» της 500 βαθμούς και πλησίασε ακόμη περισσότερο την Τσεχία.

Το «τριφύλλι» έμεινε στην ισοπαλία (0-0) κόντρα στην Σαμσουνσπόρ στην έδρα της τουρκικής ομάδας αλλά με τη νίκη του (2-1) στο πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, πήρε την πρόκριση για τη League Phase του UEFA Conference League.

Στην ίδια διοργάνωση ο ΠΑΟΚ ανέτρεψε το 1-0 του πρώτου αγώνα, με θριαμβευτικό τρόπο, σκορπίζοντας με 5-0 τη Ριέκα στην Τούμπα και προκρίθηκε και εκείνος στον ενιαίο όμιλο της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Τέλος η ΑΕΚ πραγματοποίησε μια άψογη εμφάνιση, δεν απειλήθηκε στιγμή από την Άντερλεχτ και χάρη στα γκολ των Κοϊτά και Κουτέσα, πήρε μια τεράστια νίκη- πρόκριση για τη League Phase του UEFA Conference League.

Με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα πρόσθεσε 500 βαθμούς στη βαθμολογία της UEFA, παρέμεινε στην 11η θέση και πλησίασε ακόμη περισσότερο την Τσεχία που βρίσκεται στην 10η θέση και έχασε μάλιστα και μια ομάδα.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA

10. Τσεχία 40.300 (+2.800 – 4/5)

11. Ελλάδα 37.512 (+3.300 – 4/5)

12. Νορβηγία 36.787 (+3.600 – 3/5)

13. Πολωνία 35.625 (+4.625 – 4/4)

14. Δανία 34.981 (+5.125 – 2/4)

15. Αυστρία 31.850 (+2.100 – 4/5)