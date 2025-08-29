Οι πιθανοί αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων σε Europa και Conference League

Χθες ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η παρουσία των ελληνικών ομάδων στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, καθώς και οι τρεις εξασφάλισαν θέση στους ομίλους. Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί στο Champions League, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ στο Europa League, ενώ η ΑΕΚ θα συνεχίσει στο Conference League.



Σήμερα είναι η σειρά των κληρώσεων για Europa και Conference, αφού η κλήρωση του Champions πραγματοποιήθηκε χθες, όπου οι «ερυθρόλευκοι» έμαθαν τους αντιπάλους τους. Στις 14:00 θα γίνει η διαδικασία για το Europa League (COSMOTE SPORT 1 HD), με τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας και τον Παναθηναϊκό στο 4ο, αν και η νέα μορφή δεν δίνει μεγάλη βαρύτητα στη θέση κάθε ομάδας.

🏁 All 36/36 🟠 Europa League spots are now known!



🗓️ Draw: Friday, 13:00 CET

(with one press of a button 🕹️) pic.twitter.com/Vyjqv7jwHD — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 28, 2025







Κάθε σύλλογος θα δώσει συνολικά οκτώ παιχνίδια, τέσσερα στην έδρα του και τέσσερα εκτός, απέναντι σε αντιπάλους από τέσσερα διαφορετικά γκρουπ. Σημειώνεται ότι καμία χώρα δεν μπορεί να έχει πάνω από δύο εκπροσώπους απέναντι στην ίδια ομάδα.



Στη συνέχεια ακολουθεί η κλήρωση της League Phase του Conference League με την ΑΕΚ να μετέχει από το 4ο γκρουπ δυναμικότητας. Η διαδικασία περιλαμβάνει έξι γκρουπ συνολικά και κάθε ομάδα θα βρει μπροστά της έναν αντίπαλο από το καθένα.