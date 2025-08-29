Παναθηναϊκός: Ο Μίλος Πάντοβιτς «κλείνει» για την ενίσχυση στην επίθεση

Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Μίλος Πάντοβιτς, προσθέτοντας στο ρόστερ του έναν νεαρό αλλά ήδη δοκιμασμένο φορ. Ο Σέρβος στράικερ, στα 23 του χρόνια, έρχεται από μία σεζόν που τον ανέδειξε, με 47 συμμετοχές, 16 τέρματα και 8 ασίστ, ενώ ξεχώρισε και στην Ευρώπη σκοράροντας πέντε φορές στο Conference League.



Οι «πράσινοι» κινήθηκαν αποφασιστικά, ενεργοποιώντας τη συμφωνία με την Μπάτσκα Τόπολα και κλείνοντας το ζήτημα.Θα αποτελέσει την τρίτη επιλογή στην επίθεση, πίσω από τον βασικό φορ (που αναμένεται να αποκτηθεί) και τον Κάρολ Σφιντέρσκι.



Γεννημένος στο Νόβι Σαντ, ο Πάντοβιτς ξεκίνησε από μικρές ομάδες της περιοχής, πριν μεταπηδήσει στη Βοϊβοντίνα και έπειτα στον Ερυθρό Αστέρα. Εκεί έμεινε αρκετά χρόνια στις ακαδημίες, σκοράροντας μάλιστα στο Youth League απέναντι στον Ολυμπιακό, προτού ακολουθήσουν οι πρώτοι δανεισμοί του σε Γκράφικς και Βόζντοβατς.



Με τη Βόζντοβατς πραγματοποίησε δύο γεμάτες σεζόν, όπου κατέγραψε 16 γκολ και 10 ασίστ σε 86 εμφανίσεις, γεγονός που του άνοιξε τον δρόμο για τη μεταγραφή στην Μπάτσκα Τόπολα το καλοκαίρι του 2023. Στην πρώτη του χρονιά στην ομάδα, έδειξε σταθερότητα με 12 γκολ και 9 ασίστ, ξεχωρίζοντας και στο ματς κόντρα στον Ολυμπιακό όπου βρήκε δίχτυα.



Ο νεαρός επιθετικός έχει περάσει από όλα τα μικρά αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα της Σερβίας, ενώ έχει ήδη καταγράψει και την πρώτη του συμμετοχή με την εθνική ανδρών.