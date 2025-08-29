Οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στην League Phase του Europa League

Ο Παναθηναϊκός απέσπασε ισοπαλία χωρίς γκολ στην έδρα της Σαμσουνσπόρ και σε συνδυασμό με τη νίκη 2-1 στο πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ, εξασφάλισε την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Σήμερα στην κλήρωση στο Μονακό, έμαθε τους αντιπάλους του στην πρεμιέρα του στην διοργάνωση με το νέο φορμάτ.

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Ρόμα (εντός) , Φέγενορντ (εκτός) , Βικτόρια Πλζεν (εντός), Φερεντσβάρος (εκτός), Στουρμ Γκρατς (εντός), Γιούνγκ Μπόις (εκτός), Γκο Αχέντ Ιγκλς (εντός) και Μάλμε (εκτός).



Το Σάββατο (30/8) θα ανακοινωθεί επίσημα από την UEFA το πλήρες πρόγραμμα με τις μέρες και τις ώρες των αγώνων της League Phase.





