Παναθηναϊκός: Τα προφίλ των αντιπάλων των «πράσινων» στο Europa League

Το ευρωπαϊκό ταξίδι του Παναθηναϊκού μπήκε στις... ράγες, με τους «πράσινους» να μαθαίνουν στην κλήρωση της Παρασκευής (29/8) τους αντιπάλους τους στη League Phase του Europa League. Η ανανεωμένη και πλήρως τεχνολογική κληρωτίδα έφερε στον δρόμο του δύο ομάδες του υψηλότερου επιπέδου (Ρόμα εντός, Φέγενορντ εκτός) και πέντε συλλόγους -θεωρητικά- βατούς: Φερεντσβάρος, Βικτόρια Πλζεν, Στουρμ Γκρατς, Γιουνγκ Μπόις, Γκο Αχέντ Ιγκλς και Μάλμε.

Το Flash.gr παρουσιάζει τα προφίλ των επτά αντιπάλων του Παναθηναϊκού στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Ρόμα: Ανανεωμένη με «οδηγό» τον Γκασπερίνι

ΑΠΕ ΜΠΕ

Η νέα εποχή της Ρόμα έχει ξεκινήσει το φετινό καλοκαίρι, με την σπουδαιότερη «μεταγραφή» των Ρωμαίων να είναι ο Τζιαν Πέρο Γκασπερίνι, που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Το «αντάμωμα» με τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη σε πολλούς ξυπνά όμορφες αναμνήσεις από το μακρινό 2009/10, τη δεδομένη στιγμή όμως ο Ιταλικός σύλλογος μοιάζει το δυσκολότερο εμπόδιο για το σύνολο του Ρουί Βιτόρια.

Οι «Τζαλορόσι» διαθέτουν ένα ρόστερ γεμάτο αστέρες, όπως οι Ντιμπάλα, Ντόβμπικ, Ελ Σαράουι και Πελεγκρίνι, ενώ τις τελευταίες ώρες δημοσιεύματα αναφέρουν πως η Ρόμα ολοκληρώνει την απόκτηση του Κώστα Τσιμίκα με τη μορφή δανεισμού από την Λίβερπουλ. Η χρηματιστηριακή της αξία ανέρχεται στα 400 εκατομμύρια ευρώ, συγκαταλέγοντας της μεταξύ των φαβορί να προχωρήσουν μακριά στο φετινό Europa League.

Φέγενορντ: Δύσκολο εμπόδιο, στοχεύει στη κορυφή

ΑΠΕ ΜΠΕ

Η Φέγενορντ τερμάτισε στην 3η θέση στην Eredivisie την περασμένη σεζόν και ψάχνει την επιστροφή της στη «σταθερότητα», έπειτα από την φυγή του Άρνε Σλοτ για χάρη της Λίβερπουλ. Οι Ολλανδοί έχουν «χτίσει» ένα εξαιρετικό ευρωπαϊκό προφίλ, μετρώντας παρουσία στον πρώτο τελικό του Conference League στα Τίρανα το 2021/22, ενώ πέρσυ βρέθηκε στo Champions League, αποκλείοντας την Μίλαν στα playoffs, πριν την αφήσει εκτός στους «16» η Ίντερ.

Το ρόστερ της χαρακτηρίζεται από ένταση, ταχύτητα και ποιότητα, με παίκτες όπως ο Τίμπερ ή ο Στάιν να ξεχωρίζουν (αξία ρόστερ περίπου 220 εκατ ευρώ, σύμφωνα με το Transfermarkt). Προπονητής της ομάδας είναι ο Ρόμπιν Φαν Πέρσι, ο οποίος φιλοδοξεί να πετύχει (και) ως προπονητής σπουδαία επιτεύγματα.

Φερεντσβάρος: «Γνώριμη» των ελληνικών ομάδων

Η ιστορικότερη και πολυνίκης ομάδα της Ουγγαρίας (με πάνω από 30 πρωταθλήματα) έχει εξελιχθεί σε μόνιμο εκπρόσωπο της χώρας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Με έδρα τη «Γκρουπάμα Αρένα» στη Βουδαπέστη, στηρίζεται σε ομοιογένεια και πειθαρχία, ενώ διαθέτει αρκετούς έμπειρους διεθνείς. Σημαντική φυσιογνωμία είναι ο Αμπού Φανί στη μεσαία γραμμή, ενώ ξεχωρίζουν και οι Αφρικανοί επιθετικοί της. Έχει συμμετάσχει και σε ομίλους Champions League τα τελευταία χρόνια, αποδεικνύοντας πως είναι ομάδα με εμπειρία σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις. Το ρόστερ της κοστολογείται στα 48 εκατομμύρια, ενώ προπονητής της είναι ο Ρόμπι Κιν.

Βικτόρια Πλζεν: «Αντάμωσαν» στο Europa και όχι στο Champions League

Η Βικτόρια Πλζεν βρέθηκε τελικά στον δρόμο του Παναθηναϊκού, όχι όμως στο Champions League. Ο αποκλεισμός των «πράσινων» από τη Ρέιντζερς (που επίσης απέκλεισε την Βικτόρια) έστειλε τους Τσέχους στην Ελλάδα και το ΟΑΚΑ. Αν και δεν θεωρείται κάποια ευρωπαϊκή... υπερδύναμη, η Πλζεν έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια πως έχει το «know how», τρέχοντας μάλιστα ένα τρελό σερί 25 αγώνων χωρίς ήττα στην Ευρώπη.

Ντουροσίμνι και Βίντρα είναι οι μεγάλοι «κίνδυνοι» των Τσέχων μεσοεπιθετικά, με το ροστερ τους να κοστίζει περίπου 49 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα πάντα με το Transfermarkt.

Στουρμ Γκρατς: Οι πρωταθλητές Αυστρίας με τα αμυντικά ζητήματα

Η πρωταθλήτρια Αυστρίας Στουρμ Γκρατς επέστρεψε δυναμικά στο προσκήνιο μετά από χρόνια κυριαρχίας της Σάλτσμπουργκ. Με έδρα το «Μούρσταντιον», διαθέτει ένα σύνολο που στηρίζεται στην πειθαρχία και το pressing, αλλά παρουσιάζει αδυναμίες στην άμυνα, όπως φάνηκε στα ματς με τη Μπόντο Γκλιμτ στο Champions League. Κορυφαία ονόματα είναι ο Δανός φορ Γιέσπερ Μπόβινγκ και ο Γεωργιανός μεσοεπιθετικός Οτάρ Κιτεϊσβίλι, ενώ το ρόστερ της κοστολογείται περίπου στα 55 εκατ. ευρώ.

Γιάνγκ Μπόις: Ψάχνει τη σταθερότητα, διαθέτει ποιότητα

Μια εκ των πιο δυνατών ομάδων στην Ελβετία, που διαθέτει περίσσεια ευρωπαϊκή εμπειρία. Η Γιάνγκ Μπόις μπορεί να μην εντυπωσιάζει στο ξεκίνημα της νέας σεζόν, παραμένει ωστόσο μια εξαιρετική ομάδα με συνεχείς παρουσίες σε Champions League και Europa. Παίζει στο σύγχρονο «Στάντ ντε Σουίς» στη Βέρνη και διακρίνεται για το επιθετικό της στιλ. Ο προπονητής Ραφαέλ Βίκι έχει καταφέρει να συνδυάσει έμπειρους παίκτες με ανερχόμενα ταλέντα, ενώ παίκτες όπως ο Σεντρίκ Ιτέν και ο Γάλλος μπακ Ούλις Χαντζάμ ξεχωρίζουν. Η χρηματιστηριακή της αξία προσεγγίζει τα 67 εκατομμύρια ευρώ.

Γκόου Αχεντ Ιγκλς: Το... θαύμα της Ολλανδίας την περασμένη σεζόν

Μια ομάδα που εξέπληξε τον κόσμο την χρονιά που μας πέρασε. Με έδρα το Ντεβέντερ, η μικρή ομάδα της Ολλανδίας εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία της συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση χάρη στην κατάκτηση του κυπέλλου απέναντι στην Άλκμαρ. Το ρόστερ της κοστολογείται μόλις 29 εκατ. ευρώ, αλλά έχει παίκτες που τραβούν το βλέμμα, όπως ο Δανός μέσος Μπρέουμ. Στηρίζεται στο πάθος, τη μαχητικότητα και την ενθουσιώδη έδρα της, αποτελώντας τη «σταχτοπούτα» του γκρουπ, χωρίς τίποτα να χάνει και πολλά να κερδίσει.

Μάλμε: Έχει την εμπειρία, δεν βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση

Το περασμένο καλοκαίρι απέκλεισε τον ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Champions League. Μετέπειτα, ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό στην έδρα της στη League Phase του Europa League. Πλέον, η Μάλμε δεν χρειάζεται... συστάσεις. Αποτελεί την καλύτερη ομάδα της Σουηδίας διαχρονικά, προκαλώντας συχνά προβλήματα στους αντιπάλους της στην Ευρώπη. Αγωνιστικά, στηρίζεται στη ταχύτητα και τη φυσική της δύναμη, με τον νεαρό μέσο Όλιβερ Μπολίν να ξεχωρίζει. Το ρόστερ της φτάνει τα 38 εκατ. ευρώ και ο στόχος της είναι να προχωρήσει όσο περισσότερο μπορεί στο φετινό Europa League.