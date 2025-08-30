Το πρόγραμμα Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

Δύο μέρες μετά την κλήρωση της UEFA στο Μονακό, όπου οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έμαθαν τους αντιπάλους τους για τη League Phase του Europa και του Conference League, η UEFA γνωστοποίησε σήμερα (30/8) τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των ευρωπαϊκών αγώνων για όλες τις διοργανώσεις της.

Αρχικά ο Παναθηναϊκός που πήρε την ισοπαλία (0-0) στην Τουρκία κόντρα στη Σαμσουνσπόρ, «τσέκαρε» το εισιτήριο για τη League Phase του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει τις Ρόμα, Φέγενορντ, Βικτόρια Πλζεν, Φερεντσβάρος, Στουρμ Γκράτς, Γιούνγκ Μπόις, Γκόου Αχέντ Ίγκλς, και Μάλμε, θα κάνει πρεμιέρα κόντρα στην Γιούνγκ Μπόις εκτός έδρας στις 25/9 με τη σέντρα της αναμέτρησης να είναι προγραμματισμένη για τις 22:00.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο Europa League

25 Σεπτεμβρίου 22:00: Γιουνγκ Μπόις (εκτός)

2 Οκτωβρίου 19:45: Γκο Αχέντ Ιγκλς (εντός)

23 Οκτωβρίου 19:45: Φέγενορντ (εκτός)

6 Νοεμβρίου 19:45: Μάλμε (εκτός)

27 Νοεμβρίου 22:00: Στουρμ Γκρατς (εντός)

11 Δεκεμβρίου 22:00: Βικτόρια Πλζεν (εντός)

22 Ιανουαρίου 22:00: Φερεντσβάρος (εκτός)

29 Ιανουαρίου 22:00: Ρόμα (εντός)

Στην δεύτερη τη τάξει διοργάνωση προκρίθηκε και ο ΠΑΟΚ μετά την θριαμβευτική του νίκη με 5-0 επί της Ριέκα στην Τούμπα. Ο «δικέφαλος του βορρά» που κληρώθηκε με τις: Λιλ, Μπέτις, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Λιόν, Γιούνγκ Μπόις, Λουντογκόρετς, Μπραν και Θέλτα, θα κάνει πρεμιέρα κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα στις 24/9 με τη σέντρα της αναμέτρησης να είναι προγραμματισμένη για τις 19:45.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στο Europa League

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 19:45: ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 22:00: Θέλτα - ΠΑΟΚ

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 22:00: Λιλ - ΠΑΟΚ

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 22:00: ΠΑΟΚ - Γιουνγκ Μπόις

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 19:45: ΠΑΟΚ - Μπραν

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 19:45: Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 19:45: ΠΑΟΚ - Μπέτις

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 22:00: Λιόν - ΠΑΟΚ

Τέλος η ΑΕΚ, η οποία ισοπέδωσε την Άντερλεχτ στην «OPAP ARENA» και έκανε το 3/3 στα καλοκαιρινά προκριματικά του Europa Conference League, πήρε το εισιτήριο για την ενιαία φάση της τρίτης τη τάξει διοργάνωση για πρώτη φορά στην ιστορία της και θα αντιμετωπίσει τις Φιορεντίνα, Σάμροκ Ρόβερς, Τσέλιε, Κραϊόβα, Αμπερντίν και Σαμσουνσπόρ, θα κάνει πρεμιέρα στη Σλοβενία κόντρα στην Τσέλιε, στις 2 Οκτωβρίου με τη σέντρα της αναμέτρησης να είναι προγραμματισμένη για τις 22:00.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ΑΕΚ στο Conference League