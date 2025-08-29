ΑΕΚ: Αυτοί είναι οι 6 αντίπαλοι της «ένωσης» στη League Phase του Conference League

Το ευρωπαϊκό ταξίδι της ΑΕΚ στο Conference League ξεκινάει. Με την ολοκλήρωση της κλήρωσης στο Μονακό το μεσημέρι της Παρασκευής, η «ένωση» έμαθε τους έξι αντιπάλους που θα βρει απέναντί της στη φάση της League Phase, με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η ΑΕΚ, που βρέθηκε στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας, θα δώσει τρία παιχνίδια στο γήπεδό της και άλλα τρία εκτός έδρας. Στην έδρα της θα υποδεχθεί τη Σάμροκ Ρόβερς, την Αμπερντίν και την Κραϊόβα, ενώ θα ταξιδέψει για να αντιμετωπίσει τη Φιορεντίνα, την Τσέλιε και τη Σαμσουνσπόρ.

Η ακριβής σειρά και οι ημερομηνίες των αγώνων αναμένεται να ανακοινωθούν το Σάββατο, με την πρώτη αγωνιστική να έχει οριστεί για τις 2 Οκτωβρίου και την τελευταία για τις 18 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά οι αντίπαλοι της ΑΕΚ:

Φιορεντίνα, (εκτός)

Σάμροκ Ρόβερς, (εντός)

Τσέλιε, (εκτός)

Αμπερντίν, (εντός)

Κραϊόβα, (εντός)

Σαμσουνσπόρ, (εκτός)

Οι ημερομηνίες των αγώνων:

1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

4η αγωνιστική: 17 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025