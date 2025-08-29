ΑΕΚ: Αυτοί είναι οι 6 αντίπαλοι της «ένωσης» στη League Phase του Conference League
Η ΑΕΚ έμαθε τους αντιπάλους της για τη League Phase του Conference League , στη σημερινή κλήρωση που έγινε στο Μονακό.
Το ευρωπαϊκό ταξίδι της ΑΕΚ στο Conference League ξεκινάει. Με την ολοκλήρωση της κλήρωσης στο Μονακό το μεσημέρι της Παρασκευής, η «ένωση» έμαθε τους έξι αντιπάλους που θα βρει απέναντί της στη φάση της League Phase, με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Η ΑΕΚ, που βρέθηκε στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας, θα δώσει τρία παιχνίδια στο γήπεδό της και άλλα τρία εκτός έδρας. Στην έδρα της θα υποδεχθεί τη Σάμροκ Ρόβερς, την Αμπερντίν και την Κραϊόβα, ενώ θα ταξιδέψει για να αντιμετωπίσει τη Φιορεντίνα, την Τσέλιε και τη Σαμσουνσπόρ.
Η ακριβής σειρά και οι ημερομηνίες των αγώνων αναμένεται να ανακοινωθούν το Σάββατο, με την πρώτη αγωνιστική να έχει οριστεί για τις 2 Οκτωβρίου και την τελευταία για τις 18 Δεκεμβρίου.
Αναλυτικά οι αντίπαλοι της ΑΕΚ:
Φιορεντίνα, (εκτός)
Σάμροκ Ρόβερς, (εντός)
Τσέλιε, (εκτός)
Αμπερντίν, (εντός)
Κραϊόβα, (εντός)
Σαμσουνσπόρ, (εκτός)
Οι ημερομηνίες των αγώνων:
1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025
2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025
3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025
4η αγωνιστική: 17 Νοεμβρίου 2025
5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025
6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025