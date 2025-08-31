Live το ματς της ΑΕΚ με τον Αστέρα AKTOR για την 2η αγωνιστική της SuperLeague

Μετά τις πρώτες επιτυχίες της νέας σεζόν, η ΑΕΚ έχει μπροστά της ένα ακόμη βήμα. Απόψε (31/08, 20:00) φιλοξενεί τον Αστέρα AKTOR στην OPAP Arena, με στόχο να δώσει συνέχεια στο ιδανικό ξεκίνημα.



Η «Ένωση» προέρχεται από την πρόκριση στους ομίλους του Conference League, αλλά και τη νίκη της πρεμιέρας στη Super League κόντρα στον Πανσερραϊκό, γεγονότα που έχουν ανεβάσει τη ψυχολογία και το κλίμα στην ομάδα. Απέναντι στους Αρκάδες, οι οποίοι παραδοσιακά βάζουν δύσκολα, η ΑΕΚ θέλει να αξιοποιήσει την έδρα της και να μείνει σε τροχιά νικών από τα πρώτα βήματα του πρωταθλήματος.

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ:Στρακόσα, Ρότα, Πενράις, Βίντα, Μουκουντί, Μαρίν, Πινέδα, Μάνταλος,Ελίασον, Κοϊτά, Πιερό

Αστέρας AKTOR: Παπαδόπουλος, Άλχο, Σιλά, Καστάνο, Σίπτσιτς, Έντερ, Μουνιόθ, Καλτσάς, Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης, Μακέντα

