Αυτή είναι η ελληνική ομάδα που θα ταξιδέψει περισσότερο στην Ευρώπη

Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον των ελληνικών ομάδων το μεσημέρι της Παρασκευής (29/8), με τους Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους στην League Phase του Europa League και την ΑΕΚ να μαθαίνει ποιες ομάδες θα αντιμετωπίσει στον ενιαίο όμιλο του Conference League.



Το «τριφύλλι» θα αγωνιστεί απέναντι σε Ρόμα (εντός), Φέγενορντ (εκτός), Φερεντσβάρος (εκτός), Βικτόρια Πλζεν (εντός), Γιουνγκ Μπόις (εκτός), Στουρμ Γκρατς (εντός), Γκο Αχέντ Ιγκλς (εντός) και Μάλμε (εκτός).



Ο ΠΑΟΚ θα βρει απέναντί του τις Λιλ (εκτός), Μπέτις (εντός), Μακάμπι Τελ Αβίβ (εντός), Λιόν (εκτός), Γιουνγκ Μπόις (εντός), Λουντογκόρετς (εκτός), Μπραν (εντός) και Θέλτα (εκτός).



Ενώ, τέλος, η ΑΕΚ θα παίξει με τις Φιορεντίνα (εκτός), Σάμροκ Ρόβερς (εντός), Τσέλιε (εκτός), Αμπερντίν (εντός), Σαμσουνσπόρ (εκτός), Κραϊόβα (εντός). Φυσικά, στην μάχη της Ευρώπης ρίχνεται και ο Ολυμπιακός ο οποίος έμαθε τους οκτώ αντιπάλους του στο Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι» θα αγωνιστούν για πρώτη φορά έπειτα από πέντε χρόνια στην κορυφαία διασυλλλογική διοργάνωση και για πρώτη φορά με το νέο format.



Θα αντιμετωπίσουν τις Ρεάλ Μαδρίτης, Λεβερκούζεν, Αϊντχόφεν και Πάφο στο «Γ. Καραϊσκάκης» και τις Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Άγιαξ και Καϊράτ Αλμάτι, εκτός έδρας.



Μια ενδιαφέρουσα πτυχή των φετινών υποχρεώσεων είναι οι αποστάσεις που θα διανύσουν οι τέσσερις ομάδες για τους εκτός έδρας αγώνες τους. Ποια, όμως, από τις Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό θα ταξιδέψει περισσότερο στην Ευρώπη;

