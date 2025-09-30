Ορίστηκαν οι διαιτητές για τους αγώνες Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στην Ευρώπη

Οι ελληνικές ομάδες συνεχίζουν την «μάχη» τους για διάκριση στο Europa League, με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να ετοιμάζονται για τις αναμετρήσεις της δεύτερης αγωνιστικής την Πέμπτη (02/10) απέναντι σε Γκόου Αχέντ Ίγκλς και Θέλτα αντίστοιχα.

Οι «πράσινοι» υποδέχονται τους κυπελλούχος Ολλανδίας στο ΟΑΚΑ στις 19:45, θέλοντας να συνεχίσουν τα θετικά τους αποτελέσματα υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη και να ζευγαρώσουν τις νίκες τους στην διοργάνωση μετά από το θριαμβευτικό 4-1 επί της Γιούνγκ Μπόις στην Βέρνη. Αντίθετα οι Θεσσαλονικείς φιλοξενούνται από τους Ισπανούς στο Βίγκο, με σκοπό να επιστρέψουν στις νίκες μετά τα τέσσερα σερί ματς δίχως αυτή, ενώ θέλουν να αποδείξουν ότι η ισοπαλία με την Μακάμπι ήταν μια... κακή παρένθεση.

Στην «μάχη» του Conference League πέφτει και η ΑΕΚ, με την τρίτη κατά τάξει διοργάνωση της UEFA να κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη. Η Ένωση καλείται να αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Τσέλιε του Ριέρα, με τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς να θέλουν να συνεχίσουν τις καλές εμφανίσεις με τον Σέρβο στο πάγκο.

Οι διαιτητές των αναμετρήσεων

Η πανευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου ανακοίνωσε την Τρίτη (30/09) τους διαιτητές που θα διευθύνουν τις αναμέτρησης. Αναλυτικότερα, τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Γκόου Αχέντ Ίνγκλς θα διαιτητεύσει ο Αυστριακός Σεμπάστιαν Γκισχάμερ, ενώ αυτή της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου με την Θέλτα ο Κροάτης Ίγκρο Πάγιατς. Τέλος, το ματς της ΑΕΚ με την Τσέλιε θα διευθύνει ο Ουκρανός Ολεξίι Ντερεβίνσκι.

Οι διαιτητική ομάδα του αγώνα του Παναθηναϊκού:

Διαιτητής: Σεμπάστιαν Γκισχάμερ

Βοηθοί: Ρόλαντ Ρίντελ, Σαντίνο Σρέινερ

4ος: Βάλτερ Άλτμαν

VAR: Μάνουελ Σούτενγκρούμπερ

AVAR: Αλεξάντερ Χάρκαμ

Η διαιτητική ομάδα του αγώνα του ΠΑΟΚ:

Διαιτητής: Ίγκορ Πάγιατς

Βοηθοί: Μπόγιαν Ζομπένιτσα, Ιβάν Μίχαλ

4ος: Ζνένκο Λόβριτς

VAR: Μάριο Ζέμπετς

AVAR: Ιβάν Μάτιτς

Η διαιτητική ομάδα του αγώνα της ΑΕΚ:

Διαιτητής: Ολεξίι Ντερεβίνσκι

Βοηθοί: Ολεξίι Μιρόνοφ Βίκτορ Ματιάς

4ος: Βίκτορ Κοπιέβσκι

VAR: Κλιμ Ζαμπρόντα

AVAR: Ντμίτρο Παντσίσιν