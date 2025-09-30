Ποια είναι η σέξι δημοσιογράφος που μπήκε σε αποδυτήρια με... μίνι φούστα

Η Ατλέτικο Μαδρίτης εντυπωσίασε τα πλήθη στο ντέρμπι του Σαββάτου (27/09) απέναντι στην Ρεάλ, μιας και... σκόρπισε την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο, σκοράροντας πέντε φορές και παίρνοντας μια μεγάλη νίκη. Παράλληλα, πέτυχε πέντε τέρματα απέναντι στην συμπολίτισσα για πρώτη φορά έπειτα από 75 χρόνια.

Πέραν του συνόλου του Σιμεόνε, υπήρξε ακόμα μια εντυπωσιακή παρουσία στο «Γουάντα Μετροπολιτάνο». Ο λόγος για την Ισπανίδα δημοσιογράφο του «DAZN», Αϊνόα Πέρεθ Ντε Λέμα, η όποια με την εμφάνιση της... κέντρισε το ενδιαφέρον του κοινού.

Η Ντε Λέμα βρέθηκε στο γήπεδο της πρωτεύουσας για λογαριασμό του προαναφερθέντος Μέσου, με την ίδια να κάνει ρεπορτάζ στα αποδυτήρια των δύο συλλόγων και τις εικόνες να είναι άκρως εντυπωσιακές. Η σύντροφος του τερματοφύλακα της Αλαβές, Αντόνιο Σιβέρα, απέσπασε πολλά θετικά σχόλια, ενώ η ίδια δεν στερεί στην δουλεία της, παρουσιάζοντας συνεντεύξεις με τους Χούλιαν Αλβάρες και Μάρκος Γιορέντε.

Η ίδια ξεκίνησε την καριέρα της στο «Movistar+», αφότου αποφοίτησε από την σχολή δημοσιογραφίας, με την ίδια να μετακομίζει στο τωρινό της... σπίτι το 2022, όπου πλέον έχει περισσότερο τηλεοπτικό χρόνο αλλά και μεγαλύτερο ρόλο στις εκπομπές του συνδρομητικού καναλιού. Η Αϊνόα βρέθηκε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, ενώ έχει βρεθεί σε πολλές αποστολές, όπως στον τελικό του Conference League, τον τελικό του Europa στην πατρίδα της αλλά και σε διάφορα παιχνίδια της Αλαβές, στηρίζοντας τον σύντροφό της και την ομάδα του στην προσπάθεια να διεκδικήσουν ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο αυτή την σεζόν που διανύομαι.