Πρεμιέρα «αιωνίων» στην Euroleague: Το ισπανικό «ναρκοπέδιο» και οι Γερμανοί που... ξανάρχονται

Η μέρα έχει φτάσει. Το ημερολόγιο γράφει Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου και σήμερα εκκινεί επιτέλους η Euroleague για το αγωνιστικό έτος 2025-26. Ο Παναθηναϊκός AKTOR και ο Ολυμπιακός έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα προετοιμασίας τους, έχουν παρουσιαστεί στο κοινό τους και οι παίκτες τους είναι έτοιμοι... να πέσουν στη μάχη της κορυφαίας ευρωπαϊκής λίγκας.



Οι «πράσινοι», αντιμετωπίζουν την Μπάγερν Μονάχου στο «T-Center». Στον αντίποδα, οι «ερυθρόλευκοι» τίθενται αντιμέτωποι με την Μπασκόνια στην «Buesa Arena». Οι αντίπαλοι τους φαντάζουν... χαμηλότερης δυναμικότητας (τουλάχιστον με βάση τα φετινά ρόστερ), ωστόσο η πρεμιέρα κρύβει κινδύνους.

Ο Έντουαρτς πλέον λείπει, αλλά ο Χέρμπερτ έχει το know-how

Eurokinissi

Η Μπάγερν ξεκινάει την φετινή Euroleague με μια τεράστια απώλεια. Αυτή του Κάρσεν Έντουαρτς. Ο Αμερικανός γκαρντ αποχώρησε από το Μόναχο για να γίνει κάτοικος Μπολόνια φορώντας τη φανέλα της Βίρτους. Το πλήγμα αρκετά μεγάλο, με την ατυχία να χτυπά την πόρτα των Βαυαρών ξανά, μιας και ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις, η λύση ποιότητας που αποκτήθηκε θα μείνει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα έχοντας υποστεί ρήξη χιαστών στην προετοιμασία της Εθνικής Λιθουανίας.

Ωστόσο, οι «Βαυαροί» έχουν λύσεις. Πλέον στο δυναμικό τους βρίσκονται παίκτες όπως ο Γιόβιτς, ο Μπόλντγουιν, αλλά και ο καλύτερος (αυτή την στιγμή) σουτέρ από την γραμμή των 6.75, ο Ομπστ. Ο Χέρμπερτ (κατά την γνώμη μου ένας από τους τρεις κορυφαίους προπονητές της διοργάνωσης) έχει τον τρόπο να χτυπήσει τον Παναθηναϊκό, όμως οι «πράσινοι» έχουν τον πρώτο λόγο. Και η λογική λέει πως θα πάρουν την πρώτη νίκη αν πάρουν την μάχη των ριμπάουντ και αν περιορίσουν σε σημαντικό βαθμό το περιφερειακό σουτ των αντιπάλων τους.

Το «ναρκοπέδιο» της Ισπανίας και η νιότη που αγνοεί τον κίνδυνο

Eurokinissi

Στην Μπασκόνια έχουν αλλάξει πολλά. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά είναι ο πάγκος που πλέον δεν θα έχει τον Πάμπλο Λάσο στο «τιμόνι». Η διοίκηση της ομάδας επέλεξε τον Πάολο Γκαλμπιάτι. Ο Ιταλός προπονητής, που γεννήθηκε το 1984, είναι rookie στη διοργάνωση και προέρχεται μία αξιοσημείωτη πορεία στην Τρέντο, την οποία οδήγησε στην τέταρτη θέση της Serie A τη σεζόν 2024-2025, όμως δεν έχει καθόλου εμπειρία απο το ανώτερο επίπεδο.

Με την Μπασκόνια να χάνει τους Χολ (παίκτης του Ολυμπιακού πλέον), Μονέκε, Ρογκαβόπουλο οι «ερυθρόλευκοι» είναι το ξεκάθαρο φαβορί απέναντι σε μια ομάδα που έχει αποδυναμωθεί αρκετά. Ωστόσο, η Ισπανία παραμένει ένας τόπος που συχνά... μαρτυρούν οι ελληνικές ομάδες. Η λογική λέει πως αν οι Πειραιώτες εμφανιστούν σοβαροί και στέλνουν την μπάλα συχνά στην ρακέτα, θα φύγουν με το πολύτιμο «διπλό».