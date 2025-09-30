Live η αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στη Μπασκόνια για την 1η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός τίθεται αντιμέτωπος με την Μπασκόνια στην «Buesa Arena» για 1η αγωνιστική της Euroleague, θέλοντας να ξεκινήσει με νική τις υποχρεώσεις του απέναντι σε μια δύσκολη αντίπαλο, που θέλει να εκμεταλλευτεί την δυναμική της έδρας της.

Στην Μπασκόνια έχουν αλλάξει πολλά. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά είναι ο πάγκος που πλέον δεν θα έχει τον Πάμπλο Λάσο στο «τιμόνι». Η διοίκηση της ομάδας επέλεξε τον Πάολο Γκαλμπιάτι. Ο Ιταλός προπονητής, που γεννήθηκε το 1984, είναι rookie στη διοργάνωση και προέρχεται μία αξιοσημείωτη πορεία στην Τρέντο, την οποία οδήγησε στην τέταρτη θέση της Serie A τη σεζόν 2024-2025, όμως δεν έχει καθόλου εμπειρία απο το ανώτερο επίπεδο.

Με την Μπασκόνια να χάνει τους Χολ (παίκτης του Ολυμπιακού πλέον), Μονέκε, Ρογκαβόπουλο οι «ερυθρόλευκοι» είναι το ξεκάθαρο φαβορί απέναντι σε μια ομάδα που έχει αποδυναμωθεί αρκετά. Ωστόσο, η Ισπανία παραμένει ένας τόπος που συχνά... μαρτυρούν οι ελληνικές ομάδες. Η λογική λέει πως αν οι Πειραιώτες εμφανιστούν σοβαροί και στέλνουν την μπάλα συχνά στην ρακέτα, θα φύγουν με το πολύτιμο «διπλό».

Την εξέλιξη της αναμέτρησης μπορείτε να την παρακολουθήσετε λεπτό προς λεπτό από το Athletiko.gr