Η ώρα και το κανάλι για τους αγώνες Παναθηναϊκού AKTOR και Ολυμπιακού στη πρεμιέρα της Euroleague

Η μέρα έχει φτάσει. Το ημερολόγιο γράφει Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου και σήμερα εκκινεί επιτέλους η Euroleague για το αγωνιστικό έτος 2025-26.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR και ο Ολυμπιακός έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα προετοιμασίας τους, έχουν παρουσιαστεί στο κοινό τους και οι παίκτες τους είναι έτοιμοι... να πέσουν στη μάχη της κορυφαίας ευρωπαϊκής λίγκας.

Οι «πράσινοι», αντιμετωπίζουν την Μπάγερν Μονάχου στο «T-Center». Στον αντίποδα, οι «ερυθρόλευκοι» τίθενται αντιμέτωποι με την Μπασκόνια στην «Buesa Arena».

Οι εκπρόσωποι της χώρας μας έχουν τα φόντα και τις πιθανότητες με το μέρος τους, ώστε να ολοκληρώσουν την πρώτη αγωνιστική με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Πού θα δείτε τις αναμετρήσεις Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού

30/9 / Παναθηναϊκός AKTOR - Μπάγερν Μονάχου (21.15), Nova Sports 4

30/9 / Μπασκόνια - Ολυμπιακός (21.30), Nova Sports Prime

Πού θα δείτε τα υπόλοιπα αυριανά παιχνίδια

30/9 / Dubai BC - Παρτίζαν (19.00), Nova Sports 2

30/9 / Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα (19.00), Nova Sports 3

30/9 / Αναντολού Εφές - Μακάμπι Τελ Αβίβ (20.45), Nova Sports 6

30/9 / Ερυθρός Αστέρας - Ολίμπια Νιλάνο (21.00), Nova Sports Start

30/9 / Βίρτους Μπολόνια - Ρεάλ Μαδρίτης (21.45), Nova Sports 2